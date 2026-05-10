В международном аэропорту Денвера произошел трагический инцидент: мужчина проник на взлетно-посадочную полосу и оказался под пассажирским самолетом. После столкновения у лайнера загорелся двигатель, а пассажиров пришлось срочно эвакуировать.

В аэропорту Денвера подтвердили, что инцидент произошел 8 мая около 23:19 по местному времени (9 мая, 08:19 по мск), мужчина перелез через ограждение и оказался на взлетно-посадочной полосе. Через две минуты после проникновения на территорию его сбил пассажирский самолет. По предварительным данным, погибший не был сотрудником аэропорта, его личность еще устанавливают.

После инцидента у самолета загорелся двигатель, а в салоне произошло задымление. Пассажиров эвакуировали по аварийным трапам и доставили автобусами в терминал. На борту находились 224 пассажира и семеро членов экипажа. 12 человек получили незначительные травмы, пятерых из них госпитализировали. Компания Frontier начала расследование инцидента.

Национальное управление по безопасности на транспорте (NTSB) также проводит проверку в координации с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), службой аэропорта Денвера и местными правоохранительными органами.

Причины проникновения мужчины на закрытую территорию аэропорта пока остаются неизвестными. Расследование ведут сразу несколько американских ведомств, включая NTSB и FAA, пишет bb.lv. Инцидент вновь поднял вопросы безопасности в аэропортах США и контроля доступа к взлетным полосам.