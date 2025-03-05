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Постная шаурма: актуальный рецепт 0

Дом и сад
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Постная шаурма: актуальный рецепт

Кто не любит шаурму? Тот, кто ее не пробовал. А разве бывает постная шаурма? Конечно. Сочная начинка из свежих или печеных овощей с пикантным соусом, завернутая в тонкий лист лаваша, ‒ вот и весь секрет. Такой рулетик быстрого приготовления ‒ отличный вариант для постящихся, а также для вегетарианцев. Оценят его и те, кто просто любит легкую и полезную еду. Ведь состав овощей в рецепте может быть любой. Что есть у вас в холодильнике, то и заворачивайте в лаваш. Вариантов соуса ‒ множество, на любой вкус, от кетчупа до песто и ткемали. Такой перекус легко приготовить в домашних условиях и взять с собой на работу, в поездку, на пикник.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

Лаваш тонкий 4 шт. Перец сладкий красный 1 шт. Картофель 4 шт. Огурец маринованный 4 шт. Томат (помидор) 2 шт. Капуста пекинская 120 г Петрушка 4 веточки Кетчуп по вкусу Соус чили сладкий по вкусу Майонез Постный по вкусу Масло растительное рафинированное по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Подготовьте овощи для постной шаурмы в домашних условиях. Сладкий перец и маринованные огурцы нарежьте тонкой соломкой. Помидоры нарежьте тонкими ломтиками, пекинскую капусту нашинкуйте, зелень петрушки порубите.

Шаг 2

Для приготовления картофеля фри очистите клубни и нарежьте толстой соломкой. В кастрюле доведите до кипения растительное масло для фритюра. Опустите в масло картофель и жарьте 3‒4 минуты. Выньте картофель фри шумовкой и обсушите на тарелке с бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки масла, посолите.

Шаг 3

Для сборки постной шаурмы расстелите на рабочей поверхности один лист лаваша. В миске смешайте по вкусу кетчуп, постный майонез и соус чили. Смажьте половину листа приготовленным соусом, не доходя до краев 5 см.

Шаг 4

Положите на соус слой пекинской капусты, затем ломтики помидоров, соломку из перца и огурцов. Сверху разложите картофель фри. Посыпьте петрушкой.

Шаг 5

Края лаваша, не смазанные соусом, заверните на начинку, затем аккуратно сверните все плотным рулетом. Повторите процесс с оставшимися 3 листами лаваша и начинкой. У вас получится 4 рулета.

Шаг 6

Разогрейте на сковороде немного растительного масла и по очереди обжарьте приготовленные рулеты со всех сторон до румяного цвета. Переложите на тарелки и разрежьте каждую постную шаурму пополам.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

В постной шаурме можно менять ингредиенты по своему вкусу. Вместо лаваша используйте лепешки тортильи или питу. Хотите добавить лук или белокочанную капусту вместо салата ‒ пожалуйста! Для сытности включайте в начинку морепродукты или сыр тофу. А маринованные огурцы смело заменяйте морской капустой.

КСТАТИ

Шаурму как фастфуд впервые стали продавать в Берлине выходцы из Турции в 1970-е годы. Но корни у этого блюда древние, нечто подобное готовили в Греции и в арабских странах. Называли по-разному: шаверма, донер–кебаб, пита‒дурум, но суть одна ‒ это кусочки жареного мяса со свежими овощами и соусом, завернутые в лепешку.

#кулинарные рецепты
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