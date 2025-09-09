Народные приметы на 9 сентября — Пимен и Анфиса Рябинница

Христиане в этот день почитают преподобного Пимена Великого (340—450). С юности Пимен выбрал для себя монашеский путь и ушел в Скитский монастырь.

После разрушения монастыря монахи поселились в развалинах языческого храма Теренуфис. Пимена почитали за его умение дать правильный совет всем нуждающимся, к нему постоянно съезжались люди из разных мест. Пимен вел аскетический образ жизни, дожил он до 110 лет.

9 сентября вспоминают еще одну святую — мученицу Анфису Новую. Она пострадала за веру, отказавшись отречься от Христа.

В народе день назвали Анфиса Рябинница. По традиции, «на Анфису» срывали рябиновые гроздья и подвешивали их под крышей. Считали, чем больше рябины, тем больше счастья будет в этом доме.

К рябине в старину относились очень трепетно, его считали символом единения человеческой души с природой. Если по какой-то причине приходилось отломать рябиновую ветку или нанести другой вред дереву, крестьяне просили у рябинушки за это прощения.

Считалось, гроздья рябины, привешенные над входной дверью, способны защитить дом от нечисти. Бусы, сделанные из ягод рябины, почитали как мощный оберег от колдовства и сглаза.

Погодные приметы

Много рябины — осень будет сырой, а зима — холодной. Много дубовых желудей — к суровой зиме. Гром в этот день — тепло будет долго.