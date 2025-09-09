Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Народные приметы на 9 сентября — Пимен и Анфиса Рябинница 0 169

Дом и сад
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Народные приметы на 9 сентября — Пимен и Анфиса Рябинница

Христиане в этот день почитают преподобного Пимена Великого (340—450). С юности Пимен выбрал для себя монашеский путь и ушел в Скитский монастырь.

После разрушения монастыря монахи поселились в развалинах языческого храма Теренуфис. Пимена почитали за его умение дать правильный совет всем нуждающимся, к нему постоянно съезжались люди из разных мест. Пимен вел аскетический образ жизни, дожил он до 110 лет.

9 сентября вспоминают еще одну святую — мученицу Анфису Новую. Она пострадала за веру, отказавшись отречься от Христа.

В народе день назвали Анфиса Рябинница. По традиции, «на Анфису» срывали рябиновые гроздья и подвешивали их под крышей. Считали, чем больше рябины, тем больше счастья будет в этом доме.

К рябине в старину относились очень трепетно, его считали символом единения человеческой души с природой. Если по какой-то причине приходилось отломать рябиновую ветку или нанести другой вред дереву, крестьяне просили у рябинушки за это прощения.

Считалось, гроздья рябины, привешенные над входной дверью, способны защитить дом от нечисти. Бусы, сделанные из ягод рябины, почитали как мощный оберег от колдовства и сглаза.

Погодные приметы

Много рябины — осень будет сырой, а зима — холодной. Много дубовых желудей — к суровой зиме. Гром в этот день — тепло будет долго.

Читайте нас также:
#народные приметы #вера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Как содержат домашних акул?
Как содержат домашних акул?
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов 155
Пластик впервые найден в овощах
Пластик впервые найден в овощах 252
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка 381
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы 676

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 39
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 31
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 38
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 26
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 61
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 67
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 39
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 31
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео