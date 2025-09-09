Почему многоразовые бутылки могут быть опаснее, чем кажется?

Многоразовые бутылки для воды нередко содержат большое количество бактерий, включая стрептококки и фекальные микроорганизмы.

Причина — недостаточная гигиена их владельцев. Исследования показали, что внешние поверхности бутылок практически всегда загрязнены, а внутри часто обнаруживаются колонии бактерий, превышающие санитарные нормы для питьевой воды.

Главные источники загрязнения — частые касания крышки и горлышка руками и ртом, а также употребление сладких или кремовых напитков, создающих благоприятную среду для роста микроорганизмов. Простое ополаскивание водой не решает проблему: бактерии и биоплёнки сохраняются в труднодоступных местах — узких горлышках, клапанах и прокладках.

Чтобы многоразовая бутылка была безопасной, её необходимо регулярно мыть горячей водой с мылом, использовать щётки для внутренних стенок и мелких деталей, разбирать и тщательно сушить все части отдельно. При правильном уходе бутылка становится надёжным средством гидратации, а не переносчиком микробов.