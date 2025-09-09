Почему растения ждут и синего света, и прохлады, чтобы зацвести?

У Arabidopsis thaliana работает сенсор PHOT2, воспринимающий синий свет, и генетический механизм, реагирующий на низкую температуру через гены CAMTA2 и EHB1.

Эти сигналы объединяются при помощи белка NPH3, который действует как центральный узел и запускает процесс цветения только при одновременном присутствии синего света и прохлады.

Такой двойной контроль помогает растениям избежать преждевременного цветения во время непредсказуемой весны, когда температура и освещённость нестабильны. Исследование также показало, что и другие сенсоры синего света влияют на время цветения через сложные сети, взаимодействующие с внутренними биологическими часами и сигнальной молекулой FT (флоригеном).

Эти результаты имеют значение для селекции сельскохозяйственных культур: изменение активности соответствующих генов может помочь синхронизировать цветение с оптимальными условиями для опыления и урожайности, особенно в условиях изменения климата и частых холодных всплесков в начале сезона.