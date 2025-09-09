Сомнолог выделила 4 ошибки во время дневного сна, которые мешают восстановлению

Полезно ли спать днем? Врач общей практики и сомнолог Хана Патель заявила, что да, но делать это нужно по правилам.

По словам специалиста, дневной сон помогает восстановиться в моменте. Однако, некоторые привычки, наоборот, ведут к потере энергии и провоцируют болезни на фоне неправильного отдыха.

Первой ключевой ошибкой Патель назвала замену ночного сна дневным. Короткий сон днем действительно помогает, но он не заменит полноценный ночной отдых. Если вы регулярно ложитесь поздно и надеетесь «добрать» часы в течение дня, то нарушаются циркадные ритмы.

Дремать днем лучше до 14:00, чтобы не сбить режим. Также не стоит уделять этому процессу больше 20–30 минут. Через полчаса организм погружается в фазу глубокого сна. Резкое пробуждение в неподходящий момент увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений.

Как только вы поняли, что пора поспать, не оставайтесь на диване — вредно для осанки и снижает качество сна. Сомнолог в беседе с Huffpost предложила ложиться спать только в спальне. Предварительно стоит выключить в комнате свет (или скрыть его шторами), удалить источники лишних звуков и подобрать нужную температуру. Оптимальные условия для сна — 15,6–20 °C.