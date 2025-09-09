Учёные объяснили, как растения мешают спать по ночам

По её словам, чтобы избежать нарушений сна, стоит убрать цветы из спальни. Днём они выделяют кислород, а ночью — углекислый газ. К середине ночи концентрация СО₂ может достичь такого уровня, что человек проснётся от головной боли, предостерегла специалист.

Кроме того, Баранова отметила, что многих раздражает аромат цветов, мешая заснуть. Особенно не рекомендуется держать в спальне лилии, которые источают самый интенсивный запах именно ночью и способны спровоцировать бессонницу.

Ранее эндокринолог О. Михалева назвала продукты, которые также мешают сну. По её словам, на ужин лучше отказаться от фастфуда, соусов, жирного мяса и жареных блюд. Такие продукты перевариваются дольше, из-за чего органы ЖКТ вынуждены работать интенсивнее. Это вызывает дискомфорт и мешает заснуть.