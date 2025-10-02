Перед посадкой ягодных культур в подготовленную яму внесите 8-10 кг перегноя, 150-200 г суперфосфата, 30-40 г калийной соли и 50 г извести. На глинистых почвах нужно добавить в каждую лунку ½ ведра песка, а на песчаных – по 1 ведру глины.

Саженцы смородины и крыжовника перед посадкой необходимо тщательно осмотреть: поврежденные корни обрезать садовым ножом до здорового места, надземную часть укоротить, оставив пеньки в 15-20 см. Корни саженцев обмакнуть на 24 часа в болтушку – смесь глины и коровяка, разведенную раствором гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды).

Саженцы черной смородины надо высаживать под углом 45 градусов к поверхности почвы с углублением корневой шейки на 8-10 см – часть побегов, засыпанная землей, даст дополнительные корни. Для ускорения формирования куста в посадочной яме можно размещать наклонно к периферии треугольником три саженца на расстоянии 30 см друг от друга.

Саженцы крыжовника – высаживать вертикально, на 3-5 см глубже, чем они росли в питомнике.

Для облегчения ухода за почвой и улучшения освещения при посадке ягодных кустарников побеги можно не обрезать, а расшпиливать по сторонам куста в открытые бороздки глубиной 5-8 см; появляющиеся вертикальные побеги располагать через 10 см один от другого и окучивать землей. В дальнейшем у основания каждой ветки оставлять по три прикорневых побега.

Саженцы малины перед посадкой обязательно обрезать на высоте 30-40 см от корневой шейки. Сажать на расстоянии 1,5-2 м между рядами, а в ряду – 0,7-0,9 м, вертикально, без углубления корневой шейки.