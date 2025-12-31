Существует мнение, что в Средние века в Европе водные процедуры не были популярны. Некоторые утверждают, что люди мылись всего дважды за жизнь. Насколько это правда?

«Немытая» Европа Средневековья — это тема, вызывающая смех и порождающая легенды, которые давно укоренились в сознании людей. Но насколько обоснованы эти утверждения? Есть ли в них хоть капля правды?

В сети можно найти множество материалов о том, как в средневековой Европе обстояли дела с гигиеной. Часто ссылаются на слова Изабеллы I — королевы Кастилии и Леона, правившей с 1474 по 1504 год, которая якобы утверждала, что мылась всего дважды в жизни: при рождении и в день свадьбы. Однако фактические подтверждения этого утверждения отсутствуют. Таким образом, представление о нечистоплотности женщины, объединившей Испанию, скорее является мифом.

Тем не менее, в Средние века в Европе действительно наблюдались трудности с гигиеной. Возможность принимать ванны имели преимущественно состоятельные люди. Для того чтобы насладиться горячей или хотя бы теплой ванной, необходимо было собрать значительное количество воды и разогреть её, сжигая дрова. А дров требовалось немало, поскольку системы нагрева того времени были крайне неэффективны, и большая часть тепла терялась в окружающем воздухе, а не передавалась воде.

Кроме того, нагрев больших емкостей с водой занимал много времени, так как материал, из которого они были изготовлены, не нагревался мгновенно, а объем воды в купальне был довольно значительным. Часто люди мылись холодной водой, так как горячая была недоступна. Даже представители низших сословий регулярно умывали руки и лицо. Поскольку у бедных не было столовых приборов, они ели руками и вынуждены были мыть руки перед каждым приемом пищи, так как те загрязнялись после работы, например, в поле.

В Европе того времени существовали общественные бани, куда жители могли посещать, если не каждый день, то хотя бы раз в месяц или неделю. Конечно, имелись случаи пренебрежения гигиеной, но это скорее исключение, чем правило. Некоторые отказывались мыться по религиозным причинам, считая, что смывают с себя святую воду, полученную при крещении, а кто-то просто не считал это необходимым. Стоит отметить, что подобные исключения встречаются и в наше время.

Недостаток дров и чистой воды в некоторых регионах Европы ограничивал частоту принятия ванн и посещения бань, однако есть основания полагать, что здравомыслящие жители средневековой Европы мылись чаще двух раз за жизнь. В Средние века крестоносцы привезли мыло с Дальнего Востока в Европу, что позволяло людям смывать неприятные запахи, которые, вопреки мифам, европейцам того времени совсем не нравились.