Качество питания с детства и до пожилого возраста напрямую связано с уровнем когнитивных способностей и риском деменции. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные участников Британского когортного исследования 1946 года, которое отслеживает здоровье людей на протяжении более 70 лет. Результаты работы опубликованы в Current Developments in Nutrition (CDN).

Ученые сопоставили траектории питания и умственного развития более чем 3 тысяч человек, используя индекс здорового питания (Healthy Eating Index) и результаты когнитивных тестов в разные периоды жизни — от детства до 69 лет. Выяснилось, что участники с устойчиво более высоким качеством рациона чаще входили в группу с наилучшими когнитивными показателями, тогда как люди с менее здоровым питанием значительно чаще демонстрировали более низкий уровень умственных способностей.

Особенно показательной оказалась связь с деменцией. В группе с низким качеством питания признаки вероятной деменции в пожилом возрасте встречались на 4–7 процентов чаще, чем у тех, кто придерживался умеренно или хорошо сбалансированного рациона на протяжении жизни. Эти различия сохранялись даже с учетом социального положения, региона рождения и уровня активности в свободное время.

Авторы подчеркивают, что речь идет не о разовых диетах, а о долгосрочном следовании принципам здорового питания. По их мнению, последовательное соблюдение диетических рекомендаций с ранних лет может стать важным фактором защиты когнитивного здоровья и снижения риска возрастных нарушений памяти и мышления.