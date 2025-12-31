Baltijas balss logotype
Почему не у всех людей есть способность шевелить ушами? 0 92

Дом и сад
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему не у всех людей есть способность шевелить ушами?

Наверняка у вас есть знакомые, которые умеют шевелить ушами. Возможно, и вы сами обладаете этой интересной способностью. Но почему так происходит? Что заставляет одних людей управлять мышцами уха, а других — нет?

 

А вы умеете шевелить ушами?

Некоторые животные, такие как собаки, кошки, лошади и кролики, способны двигать ушами по своему желанию — это помогает им лучше улавливать определенные звуки и различать движения добычи или хищника. Однако у животных в ухе значительно больше мышц, чем у человека: например, у кошек в каждом ухе насчитывается 32 мышцы, тогда как у нас всего три. Так почему же некоторые люди все-таки могут шевелить ушами?

Причины, по которым люди могут шевелить ушами

Исследованием этого увлекательного явления занимался немецкий ученый Даниэль Штраус вместе с коллегами из Университетской клиники Саарланда (Германия). Он выдвинул гипотезу о том, что предки человека могли двигать ушами так же, как это делают животные, но в процессе эволюции эта способность была утрачена. Тем не менее, у людей сохранилась рудиментарная система, позволяющая им хоть как-то двигать ушной раковиной. Например, аналогично сохранились зубы мудрости и копчик.

Ученые полагают, что теоретически двигать ушами могут все

Чтобы выяснить, может ли ухо современного человека реагировать на звуки, Даниэль Штраус провел исследование, которое дало интересные результаты. Оказалось, что звуковые стимулы способны вызывать реакцию человеческого уха — оно двигается, хотя и практически незаметно. Таким образом, по этой логике, двигать ушами могут все, но почему это удается не каждому?

Причины, по которым не все люди могут шевелить ушами

Да, исследования Даниэля Штрауса показывают, что теоретически шевелить ушами может каждый. Однако у некоторых людей это получается лучше благодаря врожденным способностям — например, из-за более сильных мышц вокруг ушной раковины.

Проведено очень мало исследований, чтобы определить, является ли способность шевелить ушами генетической. Однако существует работа 1949 года, опубликованная в журнале Hereditas, результаты которой показывают, что у людей, чьи родители умеют шевелить ушами, вероятность развития такой способности выше. В ходе исследования были оценены способности 174 человек, которые в той или иной степени могли двигать ушной раковиной — у 74% из них родители также обладали этой способностью.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

