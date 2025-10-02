Baltijas balss logotype
Магнитная буря обрушилась на Землю 2 октября: ученые оценили, насколько она опасна

Дом и сад
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Магнитная буря обрушилась на Землю 2 октября: ученые оценили, насколько она опасна

Магнитная буря, спровоцированная вспышкой на Солнце, накрыла Землю 2 октября. Чего от нее ждать?

Специалисты зафиксировали на Солнце крупнейшую за последнее время вспышку. Эксперты утверждают, что выброс привел к сильной магнитной буре.

Согласно данным ученых, она достигнет показателя G2. При этом минимальный уровень — G1, а еще более низкие показатели свидетельствуют о волнениях магнитосферы, которые не считаются магнитными бурями. По предварительным оценкам таких дней в октябре будет 6, а вот именно буря станет единственной за весь месяц.

Даже при слабых бурях метеозависимые люди могут испытывать общее недомогание, повышенную утомляемость, головные боли. Эксперты призвали не игнорировать сигналы организма и не ждать, пока плохое самочувствие пройдет само. Лучше обратиться к врачу за консультацией, ведь инсульт и другие патологии обычно случаются как раз во время магнитных бурь.

Вне зависимости от интенсивности магнитной бури в «нестабильные» периоды врачи рекомендуют пить больше воды, гулять на свежем воздухе и отказаться от энергетических напитков, кофе в том числе.

Оставить комментарий

