Магнитная буря, спровоцированная вспышкой на Солнце, накрыла Землю 2 октября. Чего от нее ждать?

Специалисты зафиксировали на Солнце крупнейшую за последнее время вспышку. Эксперты утверждают, что выброс привел к сильной магнитной буре.

Согласно данным ученых, она достигнет показателя G2. При этом минимальный уровень — G1, а еще более низкие показатели свидетельствуют о волнениях магнитосферы, которые не считаются магнитными бурями. По предварительным оценкам таких дней в октябре будет 6, а вот именно буря станет единственной за весь месяц.

Даже при слабых бурях метеозависимые люди могут испытывать общее недомогание, повышенную утомляемость, головные боли. Эксперты призвали не игнорировать сигналы организма и не ждать, пока плохое самочувствие пройдет само. Лучше обратиться к врачу за консультацией, ведь инсульт и другие патологии обычно случаются как раз во время магнитных бурь.

Вне зависимости от интенсивности магнитной бури в «нестабильные» периоды врачи рекомендуют пить больше воды, гулять на свежем воздухе и отказаться от энергетических напитков, кофе в том числе.