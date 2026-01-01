Baltijas balss logotype
У некоторых домохозяйств вырастут счета за электричество 1 783

Наша Латвия
Дата публикации: 01.01.2026
LETA
Изображение к статье: У некоторых домохозяйств вырастут счета за электричество
ФОТО: pixabay

С сегодняшнего дня заканчивается государственная поддержка на электроэнергию, введенная в 2023 году, и для некоторых домохозяйств с однофазным и трехфазным подключением увеличится ежемесячная плата за поддержание мощности, сообщили агентству ЛЕТА в АО "Sadales tīkls".

Решение о государственной поддержке было введено в 2023 году, чтобы ограничить резкий рост тарифов на электроэнергию. Поддержка закончится 1 января 2026 года, что повлияет на фактическую оплату услуг по распределению для наиболее часто используемых подключений частных лиц (от 16 до 25 ампер) и тарифного плана "Основной".

Для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячная плата за поддержание мощности увеличится на 0,2-1,26 евро в месяц без учета НДС в зависимости от выбранной мощности, а для домохозяйств с трехфазным подключением - на 1,92-3,50 евро без учета НДС, начиная с января. Эти изменения не коснутся домохозяйств, на которые не распространяется государственная помощь (с подключением 32A и выше), и юридических лиц - для этих клиентов фактическая плата за обслуживание мощности останется неизменной в 2026 году.

Изменения также не повлияют на размер ежемесячного платежа для клиентов, использующих тарифный план "Специальный", который подходит для исключительных случаев, таких как недвижимость с нулевым или очень низким потреблением, летний дом зимой или незанятая квартира. В то же время с января порог льготного потребления для тарифного плана "Специальный" немного увеличится.

В 2026 году защищенные потребители электроэнергии - нуждающиеся или малообеспеченные, многодетные семьи или семьи с детьми-инвалидами, лица с первой группой инвалидности - будут продолжать получать поддержку из государственного бюджета на оплату электроэнергии в размере 20-25 евро.

Читайте нас также:
#льготы #энергетика #электроэнергия #тарифы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    1-го января

    Верните БРЭЛЛ!

    13
    1

Видео