С сегодняшнего дня заканчивается государственная поддержка на электроэнергию, введенная в 2023 году, и для некоторых домохозяйств с однофазным и трехфазным подключением увеличится ежемесячная плата за поддержание мощности, сообщили агентству ЛЕТА в АО "Sadales tīkls".

Решение о государственной поддержке было введено в 2023 году, чтобы ограничить резкий рост тарифов на электроэнергию. Поддержка закончится 1 января 2026 года, что повлияет на фактическую оплату услуг по распределению для наиболее часто используемых подключений частных лиц (от 16 до 25 ампер) и тарифного плана "Основной".

Для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячная плата за поддержание мощности увеличится на 0,2-1,26 евро в месяц без учета НДС в зависимости от выбранной мощности, а для домохозяйств с трехфазным подключением - на 1,92-3,50 евро без учета НДС, начиная с января. Эти изменения не коснутся домохозяйств, на которые не распространяется государственная помощь (с подключением 32A и выше), и юридических лиц - для этих клиентов фактическая плата за обслуживание мощности останется неизменной в 2026 году.

Изменения также не повлияют на размер ежемесячного платежа для клиентов, использующих тарифный план "Специальный", который подходит для исключительных случаев, таких как недвижимость с нулевым или очень низким потреблением, летний дом зимой или незанятая квартира. В то же время с января порог льготного потребления для тарифного плана "Специальный" немного увеличится.

В 2026 году защищенные потребители электроэнергии - нуждающиеся или малообеспеченные, многодетные семьи или семьи с детьми-инвалидами, лица с первой группой инвалидности - будут продолжать получать поддержку из государственного бюджета на оплату электроэнергии в размере 20-25 евро.