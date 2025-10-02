Университет Британской Колумбии (UBC) представил первый в мире безводный туалет на основе мицелия грибов — MycoToilet.

Он превращает человеческие отходы в питательный компост без использования воды, электричества и химикатов. Пилотный проект стартовал 26 сентября: в течение шести недель ученые будут контролировать переработку отходов и уровень запахов.

Система способна производить около 600 литров почвы и 2000 литров жидких удобрений в год.

MycoToilet — модульное решение с минимальными требованиями к обслуживанию, подходящее для парков и удалённых территорий. Конструкция из кедровых панелей оснащена вентиляцией, что обеспечивает комфорт и экологичность. Мицелий эффективно разлагает отходы и устраняет запахи, что подтверждено лабораторными испытаниями. Это инновация в сфере устойчивой санитарии без вреда природе.