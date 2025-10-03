Baltijas balss logotype
Биофильный дизайн: как растительность меняет внутренние пространства и жизнь 0 135

Дом и сад
Дата публикации: 03.10.2025
Биофильный дизайн — это концепция, основанная на естественной человеческой потребности в связи с природой.

Она предполагает использование живых растений, натуральных материалов, естественного света и природных форм в интерьере, создавая гармоничное и комфортное пространство. Такой подход помогает снизить уровень стресса, улучшить настроение и повысить продуктивность.

В современном урбанизированном мире биофильный дизайн становится особенно актуальным. Он не только повышает эстетическую привлекательность помещений, но и положительно влияет на физическое и психологическое здоровье.

Все больше компаний и дизайнеров внедряют принципы биофилии, поскольку они способствуют развитию когнитивных функций, росту концентрации и креативности сотрудников, а также сокращают количество ошибок и текучесть кадров.

Эффективность биофильного дизайна подтверждается научными исследованиями, и он набирает популярность как способ сделать жилые, офисные и коммерческие пространства более живыми и благоприятными для человека.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
