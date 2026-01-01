Baltijas balss logotype
Звезды латвийской культуры с этого года начнут получать пожизненные стипендии 0 221

Культура &
Дата публикации: 01.01.2026
LETA
Изображение к статье: Звезды латвийской культуры с этого года начнут получать пожизненные стипендии

С 2026 года еще 12 представителей культурной сферы будут получать пожизненные стипендии из Государственного фонда культурного капитала (VKKF) в размере 390 евро в месяц.

Начиная с этого года, пожизненные стипендии будут присуждаться латвийскому деятелю искусства и дизайна Хелене Медне, кинооператору-документалисту Гунарсу Банденсу, мастеру-реставратору документов, книг, кожи и пергамента Арии Убарсте, а также писательнице, поэтессе и драматургу Инге Абеле.

Стипендиатами также являются поэтесса, драматург и писательница Мара Залите, латвийская эстрадная певица и преподаватель музыки Айя Кукуле, латвийский автор популярной музыки и пианист Раймондс Паулс, а также литературовед, лингвист и публицист Янина Курсите-Пакуле.

Пожизненные стипендии также будут присуждены актрисе театра и кино Индре Брике, пионеру современного танца в Латвии, преподавателю современного и характерного танца Ольге Житлухиной, заслуженному государственному ученому Беатрис Рейдзане, а также искусствоведу Сильвии Гроса.

#кино #Латвия #искусство #театр #литература #культура #музыка #личности #танец #стипендии
Оставить комментарий

Видео