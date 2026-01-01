оссийские нефтяные компании вынуждены резко наращивать скидки на поставки нефти в Китай — дисконт достиг рекордных 35 долларов за баррель. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, это связано с временным отказом индийских НПЗ от части российских партий и растущими сложностями с поиском альтернативных покупателей на фоне санкционного давления.

Одновременно с ростом дисконта цены на российскую нефть опустились до минимальных значений с начала широкомасштабной войны в Украине. По данным Bloomberg и Argus Media, экспортеры получают чуть более 40 долларов за баррель при отгрузках из портов Балтийского и Черного морей, а также из восточного порта Козьмино.

За последние 3 месяца стоимость российских сортов нефти снизилась на 28%. Ситуацию усугубили введенные в октябре санкции США против крупнейших игроков отрасли — «Роснефти» и «Лукойла».

Падение затронуло не только российскую нефть. Эталонная марка Brent в декабре впервые с мая опускалась ниже 60 долларов за баррель на фоне признаков превышения предложения над спросом на мировом рынке.

Россия пытается компенсировать падение цен за счет увеличения объемов экспорта. С августа отгрузка нефти на морские танкеры выросла примерно на те же 28%, что и падение цен, отмечает Bloomberg. Что это значит, MSK1.RU расспросил экспертов.

Бюджет сверстали с учетом цен

По словам Никиты Масленникова, ведущего экономиста Института современного развития, текущие сложности связаны не только со снижением нефтегазовых доходов, но и с изменением структуры экспортной выручки. Он напоминает, что вопреки пессимистичным прогнозам других аналитиков критичного падения добычи нефти в России с 2022 года, несмотря на все санкции, не произошло.

«Да, произошло сокращение экспорта, но никак не падение добычи», — подчеркивает Масленников.

Он напоминает, что нефтяной рынок носит сезонный характер, а конъюнктура зависит от множества факторов. Экономист отмечает, что негативное влияние цен на нефть на макроэкономику Россия и так ощущает уже четвертый год подряд и 2026-й не станет исключением. Однако за это время уже произошла адаптация, и федеральный бюджет на 2026 год был сверстан с учетом снижения нефтяных цен (59 долларов за баррель марки Urals, заявил министр финансов Антон Силуанов), поэтому эффект не будет критическим.

Одним из ключевых рисков Масленников называет растущий дисконт российских сортов нефти к западным эталонам: «Даже при сохранении объемов поставок экспортная выручка зависит от размера этого дисконта».

Несмотря на сложности, эксперт в целом позитивно оценивает бюджетный процесс. По его словам, для государства сохраняются три абсолютных приоритета: оборона и безопасность, социальная политика и обеспечение технологического суверенитета. Эти приоритеты президент Владимир Путин обозначил сначала на заседании Совета по стратегическому развитию 8 декабря (где призвал к структурной перестройке и «обелению» экономики). А затем повторил во время «Итогов года» 19 декабря.

В свою очередь, обеспечение социальных благ — это гарантия высокой производительности труда. «Человек будет работать эффективно, когда он знает, что у него дома всё хорошо», — говорит Масленников.

В целом, по мнению экономиста, 2026 год станет периодом турбулентности, который необходимо пройти, чтобы уже с 2027 года выйти на более устойчивые темпы роста, в среднем выше 3% в год.

«Год будет очень сложным, но многообещающим», — резюмирует Никита Масленников, отмечая, что ключевые задачи по обеспечению социальной стабильности уже обозначены президентом и правительством.

В рамках инфляции не удержать

А вот о том, как мировая цена на нефть повлияет на цену российского бензина, MSK1.RU рассказал Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. По его словам, ключевую роль при формировании цены бензина играет демпфирующий механизм — система, по которой государство выплачивает нефтяным компаниям субсидии из бюджета, чтобы компенсировать разницу между внутренней и внешней ценой на топливо.

«Когда цены на низком уровне на внешних рынках на нефть и нефтепродукты, получается, что разница между внутренней ценой и внешней небольшая. А на размер этой разницы государство выплачивает из бюджета нефтяным компаниям деньги в рамках так называемого демпфирующего механизма», — говорит Игорь Юшков.

Эта взаимосвязь уже привела к сокращению выплат по демпферу. «Эти выплаты на 50% примерно упали в 2025 году. Потому что рубль крепкий, цена нефти на мировом рынке снизилась. И получается, что у нас разница между внутренней ценой и внешней оказывается не такая большая», — отметил эксперт.

Сокращение бюджетных выплат по демпферу заставляет нефтяные компании искать компенсацию на внутреннем рынке, что ведет к росту биржевых цен: «Из бюджета выплачивается меньше нефтяным компаниям, и они недополученную сумму хотят компенсировать, добрав с рынка. И поэтому в том числе у нас растет цена на сырьевой бирже».

Эксперт прогнозирует сохранение этой тенденции и в 2026 году. Связано это с тем, что цены на нефть в мире будут оставаться низкими, соответственно, и выплаты по демпферу тоже будут оставаться небольшими.

«И это будет сохранять давление на цены, чтобы на бирже, как только начинается автомобильный сезон, то есть с апреля, с мая, цены на бирже опять пошли вверх», — считает Игорь Юшков.

Он также выразил сомнение в способности удержать рост цен на топливо в рамках инфляции, которая, по прогнозам, должна снизиться.

«В 2026 году тоже будет сложно удержать рост цен в уровне инфляции, потому что инфляция как раз таки снизится. Мы видим, что сейчас она уже ближе к 6%. В следующем году прогнозируют 4%-ю инфляцию. А суммарно за 11 месяцев нынешнего года у нас рост стоимости бензина составил примерно 12% в рознице, а дизель — около 8%. Поэтому удержать в следующем году в районе 4% будет сложно», — заявил эксперт.

В ближайшие месяцы россияне могут наблюдать временное снижение или стабилизацию цен на АЗС.

«Сейчас некое затишье, наверное, последние несколько месяцев мы можем наблюдать. Цена бензина у нас даже чуть-чуть снижается. Но, по сути, наверное, январь или, может быть, даже февраль мы будем некое затишье видеть. А как только начнется новый автомобильный сезон, то цены могут пойти вверх».