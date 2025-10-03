Baltijas balss logotype
Мексиканские предприниматели создали веганскую кожу из опунции

Дом и сад
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мексиканские предприниматели создали веганскую кожу из опунции

Кожевенная промышленность ежегодно убивает около миллиарда голов крупного и мелкого рогатого скота, не считая диких животных, используемых для производства экзотической кожи. Кроме того, выпуск традиционной кожи наносит серьезный ущерб экологии, способствуя вырубке лесов и выбросам парниковых газов.

В ответ на эти вызовы в последние годы появляются различные веганские альтернативы: кожа из ананасовой кожуры, морских водорослей, грибов и коры пробкового дуба. Особенно примечателен мексиканский стартап Desserto, производящий кожу из опунции, или колючей груши.

Основатели проекта, Адриан Лопес Веларде и Март Касарес, начали эксперименты с выращиванием опунции на ранчо, используя дождевую воду и срезая зрелые листья. Их материал уже применяется такими компаниями, как Adidas, BMW, Michael Kors и другими — для одежды, обуви и даже автомобильных салонов.

Команда стремится сделать свою продукцию максимально устойчивой и адаптированной под требования разных отраслей, снижая вред, наносимый традиционным кожевенным производством. Работа стартапа была отмечена жюри Латиноамериканской премии моды и привлекла внимание известных дизайнеров и крупных брендов.

Этот проект — пример устойчивых инноваций, которые меняют индустрию и поддерживают защиту животных и окружающей среды.

#полезно знать
Оставить комментарий

