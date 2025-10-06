Мир грибов многообразен и причудлив. Затейница природа создала лесные дары, поражающие и формами, и раскраской, и вкусовыми качествами. Наглядное подтверждение тому – грибы цвета фиолета. Нарисуй такие ребенок – назовут фантазером.

Таковы реалии современного мира, что человек все больше отдаляется от природы, утрачивает знания о многих ее процессах и явлениях. В результате очевидное все чаще становится невероятным.

Гриб цвета фиолета

В полной мере сказанное относится к такому довольно редкого грибу, как паутинник фиолетовый. Наделив этот вид необычным окрасом, вряд ли создатель думал о том, что такого цвета облачение станет главным защитным элементом гриба. Более того, необычный цвет пугает современных грибников, выступая неким предвестником возможного отравления.

В реальности паутинник фиолетовый не просто съедобен, а очень вкусен в любом виде. Причем перед жаркой не требует даже предварительного отваривания, которое тоже пугает грибников, ибо отваренные грибы тоже окрашивают отвар в пугающий иссиня чёрный цвет.

Впервые это фиолетовое чудо в 1753 году описал знаменитый шведский ученый Карл Линней. Спустя еще семьдесят лет благодаря британскому химику, фармакологу и ботанику Сэмюэлю Грейю этот вид грибов получил свое международное научное название.

Название «паутинник» происходит от латинского «сortinarius» за вуаль между его шляпкой и ножкой («кортину»), а относительно его цвета параллель сделана с фиалкой.

Растут грибы и в Евразии, и в Северной Америке с августа по конец октября. Их можно встретить в мшистых лесах хвойных и лиственных пород. Особенно рядом с соснами, березами и осинами. Оправдывая свою родственную близость с шампиньонами, они сидят малочисленными группам в одних и тех же местах.

Шляпка гриба сначала полушаровидная, а затем плоско-выпуклая. В диаметре она достигает 15 см, а ножка – 12 см высоты и 2-х см толщины. На ощупь гриб сухой, бархатистый с мельчайшими чешуйками. Именно у молодых грибов четко просматривается паутинка фиолетово-голубого цвета. Мякоть у гриба тоже фиолетовая, мясистая и ломкая, с приятным запахом ореха.

В общем, встретив в лесу фиолетовые грибы, их не следует срезать не в силу страха отравления. Возможность лицезреть такой природный шедевр снова и снова подарит куда более яркие эмоциональные ощущения.