Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Аромат увлекательной истории: почему бумажные книги обладают таким приятным запахом 0 99

Дом и сад
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аромат увлекательной истории: почему бумажные книги обладают таким приятным запахом

Несмотря на мнения, бумажные книги гораздо более душевные, чем электронные: их можно держать в руках, листать и вдыхать их аромат...

 

Почему книги имеют запах

Проза и поэзия вечны. Однако книги, в которых они заключены, имеют свой срок. Бумага состоит из целлюлозы и небольшого количества лигнина — сложного ароматического полимера природного происхождения, содержащегося в растениях и образующегося в процессе биосинтеза. Со временем вещества, входящие в состав бумаги, начинают распадаться, что и приводит к образованию запаха. Кстати, именно лигнин придаёт старой бумаге желтоватый оттенок.

Запах старых книг

Старые книги излучают сладкий аромат с нотами ванили и миндаля. За этот запах отвечают органические соединения, такие как бензойный альдегид, ванилин, этилгексанаол, толуол и этилбензол. Со временем они начинают выделять сладкий запах в результате химической реакции — кислотного гидролиза, в процессе которого образуются летучие соединения.

Запах новых книг

Аромат новых книг состоит из трёх компонентов: запаха самой бумаги (который приятен благодаря химическим веществам, использованным при её производстве), запаха чернил, применяемых для печати, и запаха клея.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему старые травмы начинают болеть в холодное время года?
Изображение к статье: Можно ли заморозить салат «Селедка под шубой»?
Изображение к статье: Как разгладить вещи, которые нельзя гладить утюгом?
Изображение к статье: Что такое катарсис и как он проявляется?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: хотите меня уволить?
Спорт
Изображение к статье: Почему лососевые рыбы умирают после нереста и возможно ли это предотвратить
В мире животных
Изображение к статье: Арина Соболенко попала на обложку журнала Tatler
Спорт
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео