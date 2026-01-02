Несмотря на мнения, бумажные книги гораздо более душевные, чем электронные: их можно держать в руках, листать и вдыхать их аромат...

Почему книги имеют запах

Проза и поэзия вечны. Однако книги, в которых они заключены, имеют свой срок. Бумага состоит из целлюлозы и небольшого количества лигнина — сложного ароматического полимера природного происхождения, содержащегося в растениях и образующегося в процессе биосинтеза. Со временем вещества, входящие в состав бумаги, начинают распадаться, что и приводит к образованию запаха. Кстати, именно лигнин придаёт старой бумаге желтоватый оттенок.

Запах старых книг

Старые книги излучают сладкий аромат с нотами ванили и миндаля. За этот запах отвечают органические соединения, такие как бензойный альдегид, ванилин, этилгексанаол, толуол и этилбензол. Со временем они начинают выделять сладкий запах в результате химической реакции — кислотного гидролиза, в процессе которого образуются летучие соединения.

Запах новых книг

Аромат новых книг состоит из трёх компонентов: запаха самой бумаги (который приятен благодаря химическим веществам, использованным при её производстве), запаха чернил, применяемых для печати, и запаха клея.