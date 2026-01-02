Наши бабушки и дедушки всегда точно предсказывают приближение холодов! Действительно ли больные суставы и старые травмы способны предугадывать погоду? Как это происходит?

Секрет этого явления заключается в работе нервной системы нашего организма. Органы чувств и нервы, расположенные по всему телу, собирают информацию и передают её в спинной мозг, а затем в мозг, который обрабатывает и интерпретирует полученные данные.

На самом деле мы не осознаем все процессы, происходящие в нашем теле, так как для мозга это было бы слишком тяжело. Центральный орган управления быстро утомился бы от обработки такого объема информации. Поэтому у нервов существует пороговая система, которая передает сигналы только после достижения определенного уровня активности. Это можно проиллюстрировать на примере одежды: когда вы надеваете кофту, вы ощущаете её, но со временем ваша кожа перестает фиксировать это ощущение.

Как же это связано с болевыми ощущениями в холодную погоду? Болевые сигналы также должны преодолеть определённый порог, прежде чем нервы отправят их в мозг. Порой, когда начальный импульс (боль) недостаточен для превышения порога, или когда вы уже адаптировались к нему, требуется немного больше «информации», чтобы его преодолеть. Этот дополнительный стимул создается холодом, что приводит к тому, что мозг интерпретирует это комбинированное ощущение как боль. Именно поэтому начинают беспокоить «старые раны», такие как артрит суставов или последствия переломов.

Существует и другая причина. Когда нам холодно, организм стремится сохранить тепло, направляя больше крови к жизненно важным органам, таким как сердце и легкие. В результате кровеносные сосуды в конечностях сужаются, что вызывает напряжение из-за недостатка крови. Это напряжение усугубляется малой физической активностью (всем хочется просто свернуться в клубочек). Такое состояние может вызывать дискомфорт и боль, особенно у пожилых людей.

Считается, что пожилые люди могут предсказывать дождь из-за снижения атмосферного давления во время холодов. Хотя доказательства этого мнения не так многочисленны, некоторые исследования показали, что при низком давлении воспаленные ткани больше отекают, что может стимулировать нервы и вызывать болевые ощущения.