Несмотря на длительное неподвижное состояние медведей в спячке, у них не формируются тромбы.

Как сообщают ученые в журнале Science, причина заключается в белке HSP47, который демонстрирует значительные сезонные колебания: летом его уровень в организме медведей высок, а зимой он практически отсутствует.

Исходя из предыдущих исследований, ученые пришли к выводу, что HSP47 способствует связыванию тромбоцитов с лейкоцитами, что необходимо для борьбы с инфекциями. Таким образом, снижая уровень этого белка во время спячки, медведи предотвращают образование тромбов.

В ходе эксперимента, проведенного на людях, участникам предложили соблюдать постельный режим в течение 27 дней, что подтвердило аналогичное поведение HSP47. Это открытие может помочь ученым выяснить, кто наиболее подвержен риску тромбоза, а также открыть новые возможности для профилактического лечения людей с высокой вероятностью тромбообразования.



