Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У медведей в спячке не образуются тромбы — новое исследование 0 211

В мире животных
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: У медведей в спячке не образуются тромбы — новое исследование

Несмотря на длительное неподвижное состояние медведей в спячке, у них не формируются тромбы.

 

Как сообщают ученые в журнале Science, причина заключается в белке HSP47, который демонстрирует значительные сезонные колебания: летом его уровень в организме медведей высок, а зимой он практически отсутствует.

Исходя из предыдущих исследований, ученые пришли к выводу, что HSP47 способствует связыванию тромбоцитов с лейкоцитами, что необходимо для борьбы с инфекциями. Таким образом, снижая уровень этого белка во время спячки, медведи предотвращают образование тромбов.

В ходе эксперимента, проведенного на людях, участникам предложили соблюдать постельный режим в течение 27 дней, что подтвердило аналогичное поведение HSP47. Это открытие может помочь ученым выяснить, кто наиболее подвержен риску тромбоза, а также открыть новые возможности для профилактического лечения людей с высокой вероятностью тромбообразования.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Может ли черепаха полностью спрятать голову в панцирь?
Изображение к статье: Как долго птица может оставаться в небе? Спросим у стрижа!
Изображение к статье: Какие животные образуют пары на всю жизнь?
Изображение к статье: Зачем козам и овцам прямоугольные зрачки?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
1
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео