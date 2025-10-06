Прежде всего, не стоит стремиться к полному контролю над качеством сна. Люди, пытающиеся добиться идеальных показателей по данным умных устройств, чаще страдают повышенной тревожностью. В результате это не улучшает, а, наоборот, ухудшает сон, провоцируя бессонницу.

Кроме того, специалисты отметили, что дневной сон может мешать засыпанию ночью. Хотя кратковременная дрема действительно помогает восстановить силы, превращать её в привычку не следует. Гораздо важнее придерживаться стабильного режима, подчеркнула Патель.

Шор посоветовала обращать внимание на самочувствие в утренние часы, особенно в начале и конце рабочей недели. Если тяжело уснуть в воскресенье и трудно проснуться в понедельник, стоит скорректировать график сна и бодрствования.

Эксперты также напомнили о важности соблюдения режима не только в будние дни, но и в выходные: это помогает организму поддерживать выработку гормонов, отвечающих за энергию и бодрость на протяжении всего дня.