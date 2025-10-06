Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему чеснок вызывает запах изо рта и как от него избавиться 0 218

Дом и сад
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему чеснок вызывает запах изо рта и как от него избавиться

После путешествия по организму переработанные летучие вещества стремятся его покинуть. Самый быстрый способ — выделение через слизистую ротовой полости.

Неприятности приносит летучее вещество — аллицин. При измельчении ножом, блендером, раздавливании прессом или откусывании клетки растения разрушаются и из аминокислоты цистеина и фермента аллициназы образуется аллицин. Кстати, это он обладает мощным бактерицидным действием.

Если же вы решите проглотить зубчик целиком, резкого вкуса, а впоследствии запаха изо рта не будет. Но и польза минимальна, так как желудочный сок разрушит клетки чеснока до реакции необходимых веществ. Аллицин образуется только при измельчении.

Попав в организм человека, аллицин начинает всасываться. Смешивается в ротовой полости со слюной и через слизистые оболочки поступает в организм. С какой скоростью это происходит, зависит от многих факторов. От съеденного зубчика чеснока в чистом виде запах появляется сразу. Если же он входил в состав, к примеру, салата, а после него вы отведали другое блюдо, запах окружающие почувствуют не раньше чем через десять минут, но наверняка в течение часа. Метаболизм у всех происходит по-разному.

После путешествия по организму переработанные летучие вещества стремятся его покинуть. Самый быстрый способ — выделение через слизистую ротовой полости. Так что запах, который мы ощущаем, идет не совсем изо рта, а от слизистой оболочки, в том числе выделяется в процессе дыхания и с потом.

Скорость выделения зависит от съеденного количества и физиологических особенностей организма. Примерно 20 г чеснока, то есть три или четыре зубчика, при среднем весе человека 60–70 кг будут выводиться 12 часов. Все это время окружающие будут ощущать запах.

Как уменьшить запах изо рта

Сортов, не оставляющих после себя шлейф аромата, не существует. Но запах можно уменьшить.

Во-первых, помогает предварительная бланшировка нарезанного чеснока. Воду при этом требуется менять три–четыре раза. Она действует как растворитель, и с каждой сменой уменьшается концентрация летучих веществ. Однако тепловая обработка лишит чеснок бактерицидных свойств, оставив только вкус.

Следовательно, после варки, тушения и запекания запах тоже чувствоваться не будет. Но и пользы такой чеснок не принесет. Это во-вторых.

В-третьих, можно есть чеснок в маринованном, соленом или сушеном виде. При сушке влага испаряется с летучими веществами, а соль и кислоты вытягивают ее из клеток. Но с влагой уходят и растворенные в ней вещества. Поэтому такие способы тоже убивают полезные свойства растения.

В-четвертых, некоторые продукты действуют как абсорбент: запах получается не ярко выраженный, держится меньше, а польза от съеденного чеснока сохраняется. Таким свойством обладают некоторые фрукты (груши, яблоки, виноград), орехи, кофейные зерна, черный хлеб, зелень, листья салата, цедра лимона. Из напитков — кислые соки, молоко или зеленый чай.

Есть и другие способы: жевательная резинка, чистка зубов, полоскания — но они помогают лишь на время. Пока жуешь жвачку, запах перебивается. Закончил — да здравствует амбре. Существует еще один вариант — есть чеснок коллективно: и полезно, и запах никого не смутит.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач объяснила, почему не стоит делать заготовки с аспирином
Изображение к статье: Врач объяснила, почему не стоит делать заготовки с аспирином
Почему не стоит хранить яйца в холодильнике?
Изображение к статье: Почему не стоит хранить яйца в холодильнике?
Народные приметы на 7 октября — Фёкла-заревница
Изображение к статье: Народные приметы на 7 октября — Фёкла-заревница
Врач назвал круассаны на завтрак полезными
Изображение к статье: Врач назвал круассаны на завтрак полезными
Изображение к статье: Завтра ожидается суперлуние: что это такое?
Завтра ожидается суперлуние: что это такое? 282
Изображение к статье: Медик подсказала варианты сделать кофе полезнее
Медик подсказала варианты сделать кофе полезнее 351
Изображение к статье: Грибы цвета фиолета: что это за фрукт?
Грибы цвета фиолета: что это за фрукт? 131
Изображение к статье: Врачи предупредили об опасности сушилок для рук
Врачи предупредили об опасности сушилок для рук 89

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 1
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 2
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 4
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 45
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 10
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 11
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 1
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 2
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 4

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео