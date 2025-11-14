Поскольку слово «ноготь» не имеет прямого отношения к слову «нога». У них просто схожее звучание, что является случайным совпадением, отмечает филолог и преподаватель русского языка и литературы Тамара ВОРОНИНА.

Термин «ноготь» имеет германское происхождение, тогда как «нога» восходит к славянским языкам, и эти названия частей тела не имеют между собой связи.

Исходя из этого, невозможно найти какую-либо закономерность в том, что на ногах находятся ногти, а на руках должны быть рукти.

Это почти то же самое, что задать вопрос: «Почему мы не носим на ногах ноговички, если на руках есть рукавички?» — с юмором замечает филолог.