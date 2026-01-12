Baltijas balss logotype
Кому полезно разгадывать кроссворды?

Дом и сад
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кому полезно разгадывать кроссворды?

Какова их польза?

 

«Разгадывание кроссвордов оказывает положительное влияние на человека, - утверждает психолог Валерия ДОБРУСЕВА. - Это способствует расширению словарного запаса, позволяя узнавать новые слова и их значения. Кроссворды также полезны для умственной активности: активируются участки мозга, которые менее задействованы при выполнении привычных задач. В результате увеличивается количество здоровых функционирующих нейронов.

Научные исследования подтверждают, что регулярное решение кроссвордов может снизить риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. Они помогают улучшить память, развивать логическое мышление и повышать концентрацию внимания. Кроме того, разгадывание кроссвордов является эффективным способом справиться со стрессом или отвлечься от негативных мыслей».

Посвящая разгадыванию кроссвордов от 10 до 25 минут в день, можно значительно улучшить свои интеллектуальные способности.

Видео