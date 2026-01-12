Baltijas balss logotype
Может ли искусственный интеллект предсказать дату смерти?

Дом и сад
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Может ли искусственный интеллект предсказать дату смерти?

Ученые из Дании утверждают, что разработали метод предсказания смерти человека с использованием искусственного интеллекта. Их нейросеть Life2vec демонстрирует точность в определении срока жизни почти 80 процентов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Computational Science.

 

«При создании нейросети жизнь человека была проанализирована как язык и текст. Используя знания о жизненном опыте других людей и выявляя закономерности, можно с высокой точностью предсказывать будущее. Этот искусственный интеллект, тщательно изучая детали жизни людей, пытается определить, сколько времени им осталось. В то же время данное приложение демонстрирует, насколько далеко мы продвинулись в технологиях и их влиянии на наше восприятие жизни и здоровья», — рассказывает автор исследования Суне Леманн из Технического университета Дании.

Для обучения нейросети были использованы данные из различных архивов, охватывающие почти 6 миллионов жителей Дании. По информации исследователей, алгоритм достиг точности предсказания смерти в 79 процентов.

В ходе исследований ученые обнаружили, что продолжительность жизни у состоятельных людей и тех, кто занимает руководящие должности, выше, чем у работников с низкой квалификацией. Также было установлено, что люди с психическими расстройствами умирают раньше.

«Эти данные вряд ли будут универсальными для жителей всех стран. Поскольку Life2vec обучался на датских данных, он не сможет точно предсказать сроки жизни для населения других государств», — предостерегли разработчики.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
0
0

