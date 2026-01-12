У парфюмерии есть установленный срок годности — от 3 до 5 лет. Однако использовать аромат можно и после этого периода.

Указывая дату производства, производители парфюмерии защищают себя от возможных претензий от покупателей, которые могли неправильно хранить духи: в выдвижном ящике (парфюм не переносит тряски), в ванной комнате, в холодильнике или на открытой полке. В таких условиях любимый аромат может испортиться раньше, чем указано на упаковке.

Как же определить, что духи испортились? Главный признак — это изменение аромата: появляется прогорклая нота, напоминающая запах старого бабушкиного трельяжа, в котором разливались лекарства. Также испорченный парфюм может мутнеть и в нем образовываться осадок.

По словам экспертов, коллекционеры сохраняют парфюмы, выпущенные в 1980-х годах и ранее. Если такие духи хранятся правильно, они могут продолжать радовать своих владельцев уникальным ароматом и по сей день.

Тем не менее, при покупке винтажной парфюмерии могут возникнуть нюансы. Например, некоторые компоненты в старых парфюмах уже запрещены к использованию Международной ассоциацией по ароматическим веществам (IFRA), которая контролирует применение ароматических веществ в парфюмерной индустрии. Эти вещества могут вызывать аллергические реакции.