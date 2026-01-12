Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно ли применять парфюм с истекшим сроком годности? 0 218

Дом и сад
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли применять парфюм с истекшим сроком годности?

У парфюмерии есть установленный срок годности — от 3 до 5 лет. Однако использовать аромат можно и после этого периода.

 

Указывая дату производства, производители парфюмерии защищают себя от возможных претензий от покупателей, которые могли неправильно хранить духи: в выдвижном ящике (парфюм не переносит тряски), в ванной комнате, в холодильнике или на открытой полке. В таких условиях любимый аромат может испортиться раньше, чем указано на упаковке.

Как же определить, что духи испортились? Главный признак — это изменение аромата: появляется прогорклая нота, напоминающая запах старого бабушкиного трельяжа, в котором разливались лекарства. Также испорченный парфюм может мутнеть и в нем образовываться осадок.

По словам экспертов, коллекционеры сохраняют парфюмы, выпущенные в 1980-х годах и ранее. Если такие духи хранятся правильно, они могут продолжать радовать своих владельцев уникальным ароматом и по сей день.

Тем не менее, при покупке винтажной парфюмерии могут возникнуть нюансы. Например, некоторые компоненты в старых парфюмах уже запрещены к использованию Международной ассоциацией по ароматическим веществам (IFRA), которая контролирует применение ароматических веществ в парфюмерной индустрии. Эти вещества могут вызывать аллергические реакции.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как отличить качественный хлеб от халтуры
Изображение к статье: Почему капуста выросла «без головы»?
Изображение к статье: Опасные последствия беспокойного сна названы учеными
Изображение к статье: Может ли искусственный интеллект предсказать дату смерти?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
1
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео