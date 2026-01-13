Простуда, аллергия и индивидуальные особенности могут стать причиной заложенности носа. Как же обеспечить себе полноценный сон, когда мешает насморк?

В течение дня можно регулярно очищать носовые проходы и применять назальные капли. Однако справиться с заложенностью носа ночью бывает довольно сложно. Чтобы избежать бессонницы и недосыпа, рассмотрим несколько способов, которые помогут значительно облегчить симптомы.

Что приводит к заложенности носа?

Заложенность носа — один из первых признаков простуды или инфекции верхних дыхательных путей. В таких случаях важно обратиться к врачу для назначения соответствующего лечения. Однако некоторые люди сталкиваются с затруднением дыхания на протяжении месяцев из-за аллергии. Реакция на пыль, шерсть домашних животных, табачный дым, а также загрязнённый воздух может перерасти в хроническую аллергию, сопровождающуюся воспалением носовых пазух.

Кроме того, распространённые причины насморка включают физиологические особенности, такие как искривлённая перегородка, полипы в носу, зависимость от противоотечных спреев и гормональные изменения.



Как облегчить заложенность носа ночью?

Используйте дополнительные подушки. При заложенности носа лучше всего спать на спине, приподняв голову немного выше обычного. Если использовать несколько подушек, это уменьшит приток крови к голове и облегчит дыхание.

Установите увлажнитель воздуха в спальне. Слишком сухой воздух может усугубить заложенность носа. Увлажнитель сделает атмосферу в помещении более комфортной, что поможет естественному дренажу пазух. Вероятно, жидкость перестанет застаиваться в носовых проходах.

Промывайте нос солевым раствором. Долгое использование сосудосуживающих спреев не рекомендуется из-за риска привыкания, в отличие от солевого раствора. Морская вода действует мягче, но не менее эффективно. Орошайте носовые пазухи 2-3 раза в день, особенно перед сном. Это поможет увлажнить слизистую и снять раздражение. Если профилактические меры не приносят результата, попробуйте пластыри-ингаляторы, предназначенные для облегчения дыхания ночью. Перед использованием обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Увлажняйте организм. Увеличьте потребление жидкости в течение дня, а на ночь заварите ромашковый чай или приготовьте куриный бульон. Это поможет предотвратить пересыхание носа. Кроме того, увлажнённые носовые проходы будет легче очистить перед сном. Имейте в виду, что алкогольные напитки не считаются жидкостью — от них лучше отказаться, так как спирт расширяет сосуды и затрудняет дыхание.

Регулярно меняйте постельное белье. Иногда заложенность носа возникает, когда вы ложитесь спать, хотя днем ничего не предвещает беды. В таком случае стоит задуматься о регулярной смене постельного белья (не реже одного раза в неделю). Чаще убирайтесь и пылесосьте матрас и подушки, чтобы в постели не оставалось «триггеров» — пыли и пылевых клещей.