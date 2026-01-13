Baltijas balss logotype
Пять комнатных растений, за которыми легко ухаживать

Дом и сад
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять комнатных растений, за которыми легко ухаживать

Ухоженные растения способны радовать глаз, однако для этого требуется время и внимание. Не у всех есть возможность заниматься цветами, поэтому мы представляем самые неприхотливые растения, которые подойдут даже тем, кто часто покидает дом.

 

Эти растения будут приносить вам радость долго и не потребуют значительных усилий по уходу.

Кактусы

Наверное, это самое популярное растение среди тех, кто не любит тратить много времени на уход. Кактусы нужно поливать примерно каждые 10-14 дней при комнатной температуре, а в жару — каждые 5-7 дней. Старайтесь направлять воду к корням, избегая попадания на стебель. В холодное время года полив можно значительно сократить, а зимой кактусы можно не поливать вовсе.

Алоэ

Массивные листья этого растения способны накапливать значительное количество влаги, как и другие суккуленты, что позволяет им долго обходиться без полива. Алоэ обладает целебными свойствами, не требует опрыскивания и частого полива. Летом его поливают раз в неделю, а зимой — раз в месяц. Пересаживают примерно раз в три года. Это растение предпочитает сухой климат, но следует избегать прямых солнечных лучей.

Каланхоэ

Декоративное и лекарственное растение, которое способно адаптироваться к различным условиям. Оно не переносит избыточной влажности, поэтому не нуждается в частом поливе и опрыскивании. Каланхоэ любит свет, но не рекомендуется ставить его на прямые солнечные лучи.

Сансевиерия

Еще один суккулент, который не боится ни жары, ни холода, ни сквозняков. Это растение не требует частого полива. В последнее время популярно высаживать сансевиерию в длинные узкие контейнеры, создавая эффект «живой изгороди».

Фикус эластичный

В отличие от своего родственника фикуса Бенджамина, фикус эластичный отличается неприхотливостью в уходе. Лучше всего размещать растение рядом с окном, так как оно предпочитает хорошее освещение, но не на подоконнике — прямые солнечные лучи могут ему навредить. Поливать фикус следует по мере полного высыхания верхнего слоя почвы: зимой достаточно одного раза в неделю, а летом — два раза.

Видео