По его словам, пациенты принимают такие лекарства, как ибупрофен, парацетамол, ацетилсалициловая кислота и другие, не осознавая истинные причины своей боли.

«Например, аспирин — детям его категорически нельзя давать, так как это может привести к трагическим последствиям. Шум в ушах — это не самый серьезный побочный эффект, гораздо опаснее кровоизлияния в мозг и желудочно-кишечные кровотечения. Даже малые дозы и защитная оболочка не гарантируют отсутствие серьезных проблем. Хотя разовый прием, скорее всего, не вызовет осложнений, сегодня аспирин уже не используется как обезболивающее, а применяется в основном как кроверазжижающее средство по медицинским показаниям», — отметил доктор.

Мясников также предупредил, что обезболивающие препараты в первую очередь негативно влияют на желудочно-кишечный тракт, так как блокируют действие биологически активных веществ, защищающих слизистую оболочку желудка. Кроме того, эти лекарства могут спровоцировать сердечный приступ, инсульт и повышение артериального давления.