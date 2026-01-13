Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зимнее питание: как защитить себя от заболеваний 0 158

Дом и сад
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зимнее питание: как защитить себя от заболеваний

В зимний период организм часто испытывает нехватку витаминов и питательных веществ. Многие считают, что в это время следует акцентировать внимание на калорийной пище. Врач-диетолог делится рекомендациями по правильному питанию в холодное время года для поддержания здоровья.

 

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова прокомментировала, действительно ли зимой полезно употреблять супы с мукой, борщи со сметаной, гренки и большое количество мяса. Эксперт отметила, что зимой, как и в любое другое время года, важно есть 3–5 раз в день небольшими порциями — по мере появления голода. Не стоит злоупотреблять калорийными блюдами, чтобы избежать набора лишнего веса. В холодное время года часто возникает апатия, и спортзал может уступить место дивану. Кроме того, еда не должна быть слишком горячей, чтобы организму не приходилось тратить силы на ее охлаждение. Приготовление лучше осуществлять с помощью варки, готовки на пару или запекания.

Прежде всего, зимой стоит включать в рацион белковые продукты, так как в погоне за жирной пищей именно белка многим не хватает. Суточная норма белка составляет 60–100 г в зависимости от веса, пола, роста и возраста. Получить белок можно из рыбы, морепродуктов, птицы, нежирного мяса, творога, яиц и сыра. Также белок содержится в овсянке, гречке, киноа, орехах, семенах и бобовых. Крем-супы из нута и гороха отлично согревают и насыщают. При выборе между рыбой и мясом лучше отдать предпочтение рыбе и птице, а мясо стоит употреблять не чаще двух раз в неделю. Наибольшую пользу организму принесут рыбы холодных морей, такие как селедка, сардины, лосось и форель — они богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить воспалительные процессы и риск депрессии.

Чтобы избежать дефицита витаминов, рекомендуется съедать 5 порций фруктов и овощей в день. Полезны салаты из капусты и моркови. Квашеная капуста и запеченный в кожуре картофель богаты витамином C. Замороженные овощи, фрукты и ягоды полезно добавлять в каши и йогурты. Хурму и мандарины, как и сухофрукты, следует включать в зимний рацион из-за их витаминов и минералов.

Сладости не стоит полностью исключать, главное — соблюдать меру. Не стоит использовать сладости как средство для лечения, заедания стресса или вознаграждения детей. Необработанные сухофрукты, сушеные ананасы, яблоки и бананы, пастила без сахара не нанесут вреда. Что касается воды, врач напоминает, что холодный воздух сушит кожу, поэтому зимой важно восполнять недостаток влаги, как и летом. Полезны травяные чаи, морсы и компоты из сухофруктов — без добавления сахара.

В общем, зимний рацион питания не сильно отличается от летнего. Просто в холодную погоду хочется горячей пищи, а в летнюю — охлаждающей. Старайтесь не переедать, обрабатывать овощи термически в щадящем режиме и включать рецепты средиземноморской и скандинавской кухни — эти модели питания считаются наиболее здоровыми.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Народные приметы на 14 января — Васильев день
Изображение к статье: Как спать при заложенном носе: 5 эффективных советов
Изображение к статье: Врач объяснил опасности обезболивающих средств
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: Все относительно в нашем мире. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Китайские ученые научились извлекать более 98% золота из старых телефонов
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео