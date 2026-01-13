В зимний период организм часто испытывает нехватку витаминов и питательных веществ. Многие считают, что в это время следует акцентировать внимание на калорийной пище. Врач-диетолог делится рекомендациями по правильному питанию в холодное время года для поддержания здоровья.

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова прокомментировала, действительно ли зимой полезно употреблять супы с мукой, борщи со сметаной, гренки и большое количество мяса. Эксперт отметила, что зимой, как и в любое другое время года, важно есть 3–5 раз в день небольшими порциями — по мере появления голода. Не стоит злоупотреблять калорийными блюдами, чтобы избежать набора лишнего веса. В холодное время года часто возникает апатия, и спортзал может уступить место дивану. Кроме того, еда не должна быть слишком горячей, чтобы организму не приходилось тратить силы на ее охлаждение. Приготовление лучше осуществлять с помощью варки, готовки на пару или запекания.

Прежде всего, зимой стоит включать в рацион белковые продукты, так как в погоне за жирной пищей именно белка многим не хватает. Суточная норма белка составляет 60–100 г в зависимости от веса, пола, роста и возраста. Получить белок можно из рыбы, морепродуктов, птицы, нежирного мяса, творога, яиц и сыра. Также белок содержится в овсянке, гречке, киноа, орехах, семенах и бобовых. Крем-супы из нута и гороха отлично согревают и насыщают. При выборе между рыбой и мясом лучше отдать предпочтение рыбе и птице, а мясо стоит употреблять не чаще двух раз в неделю. Наибольшую пользу организму принесут рыбы холодных морей, такие как селедка, сардины, лосось и форель — они богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить воспалительные процессы и риск депрессии.

Чтобы избежать дефицита витаминов, рекомендуется съедать 5 порций фруктов и овощей в день. Полезны салаты из капусты и моркови. Квашеная капуста и запеченный в кожуре картофель богаты витамином C. Замороженные овощи, фрукты и ягоды полезно добавлять в каши и йогурты. Хурму и мандарины, как и сухофрукты, следует включать в зимний рацион из-за их витаминов и минералов.

Сладости не стоит полностью исключать, главное — соблюдать меру. Не стоит использовать сладости как средство для лечения, заедания стресса или вознаграждения детей. Необработанные сухофрукты, сушеные ананасы, яблоки и бананы, пастила без сахара не нанесут вреда. Что касается воды, врач напоминает, что холодный воздух сушит кожу, поэтому зимой важно восполнять недостаток влаги, как и летом. Полезны травяные чаи, морсы и компоты из сухофруктов — без добавления сахара.

В общем, зимний рацион питания не сильно отличается от летнего. Просто в холодную погоду хочется горячей пищи, а в летнюю — охлаждающей. Старайтесь не переедать, обрабатывать овощи термически в щадящем режиме и включать рецепты средиземноморской и скандинавской кухни — эти модели питания считаются наиболее здоровыми.