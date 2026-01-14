Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как быстро избавиться от пригара на подошве утюга 0 207

Дом и сад
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро избавиться от пригара на подошве утюга

Как только на утюге появляется пригар, его использование становится затруднительным. Одежда остается мятою, на ней образуются разводы и пятна. Столкнулись с этой бытовой проблемой? Не переживайте: мы знаем, как вернуть вашему прибору прежнюю чистоту и блеск.

 

Предлагаем несколько лайфхаков, которые помогут вам очистить утюг от пригоревшей корки в домашних условиях.

Пищевая сода поможет удалить черный налет с подошвы утюга

Сколько раз сода выручала вас? Этот универсальный продукт на кухне способен очистить практически все. В данном случае вам нужно приготовить пасту, смешав соду с водой. Как только вы получите нужную консистенцию, нанесите смесь на подошву утюга с помощью мягкой щетки или губки. Оставьте на несколько минут, затем промойте водой.

Обратите внимание на материал покрытия. Не стоит использовать абразивные средства на тефлоне, керамике или алюминии, а также острые предметы для удаления загрязнений. Такие действия могут повредить покрытие и навсегда испортить технику.

Уксус и соль против пригара на утюге

Этот метод способен справиться с любым налетом. Перед его использованием наденьте перчатки и защитную маску.

Для начала найдите подходящую кастрюлю. Налейте в нее уксус и добавьте соль в пропорции 2 к 1. Нагревайте жидкость на среднем огне, пока соль не растворится. Главное — не доводите уксус до кипения.

Предупреждаем: запах будет довольно сильным.

Остудите получившийся раствор до теплого состояния. Опустите в него чистую тряпку и обработайте пригоревшие участки. Удалите средство обычной водой. После завершения процедуры включите утюг и пройдитесь по влажному полотенцу или любой другой ткани, которую не жалко испачкать. Это поможет удалить остатки пригоревшего слоя.

Зубная паста поможет справиться с сильными загрязнениями

Зубная паста также подходит для очистки подошвы утюга. Выдавите немного пасты на поверхность, распределите ее пальцами и оставьте на 10 минут. Затем протрите утюг влажной салфеткой.

Заключительный этап — прочистка отверстий для пара. Нагрейте утюг, включив режим отпаривания. Остатки пасты выйдут вместе с паром из отверстий.

Лайфхак: перед отпариванием залейте в резервуар для жидкости газированную воду вместо обычной.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Календарь дачника: что делать каждый день для хорошего урожая
Изображение к статье: Эти якобы экологические привычки приносят больше вреда, чем пользы
Изображение к статье: Четыре ошибки в питании, которые портят волосы
Изображение к статье: Что символизирует номер вашей квартиры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Может ли питомец испытывать аллергию на человека?
В мире животных
Изображение к статье: Не спешите менять счётчики: ЦЗПП опровергает заявления поставщиков услуг
Наша Латвия
Изображение к статье: На Солнце произошла мощная вспышка
Техно
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео