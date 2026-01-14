Как только на утюге появляется пригар, его использование становится затруднительным. Одежда остается мятою, на ней образуются разводы и пятна. Столкнулись с этой бытовой проблемой? Не переживайте: мы знаем, как вернуть вашему прибору прежнюю чистоту и блеск.

Предлагаем несколько лайфхаков, которые помогут вам очистить утюг от пригоревшей корки в домашних условиях.

Пищевая сода поможет удалить черный налет с подошвы утюга

Сколько раз сода выручала вас? Этот универсальный продукт на кухне способен очистить практически все. В данном случае вам нужно приготовить пасту, смешав соду с водой. Как только вы получите нужную консистенцию, нанесите смесь на подошву утюга с помощью мягкой щетки или губки. Оставьте на несколько минут, затем промойте водой.

Обратите внимание на материал покрытия. Не стоит использовать абразивные средства на тефлоне, керамике или алюминии, а также острые предметы для удаления загрязнений. Такие действия могут повредить покрытие и навсегда испортить технику.

Уксус и соль против пригара на утюге

Этот метод способен справиться с любым налетом. Перед его использованием наденьте перчатки и защитную маску.

Для начала найдите подходящую кастрюлю. Налейте в нее уксус и добавьте соль в пропорции 2 к 1. Нагревайте жидкость на среднем огне, пока соль не растворится. Главное — не доводите уксус до кипения.

Предупреждаем: запах будет довольно сильным.

Остудите получившийся раствор до теплого состояния. Опустите в него чистую тряпку и обработайте пригоревшие участки. Удалите средство обычной водой. После завершения процедуры включите утюг и пройдитесь по влажному полотенцу или любой другой ткани, которую не жалко испачкать. Это поможет удалить остатки пригоревшего слоя.

Зубная паста поможет справиться с сильными загрязнениями

Зубная паста также подходит для очистки подошвы утюга. Выдавите немного пасты на поверхность, распределите ее пальцами и оставьте на 10 минут. Затем протрите утюг влажной салфеткой.

Заключительный этап — прочистка отверстий для пара. Нагрейте утюг, включив режим отпаривания. Остатки пасты выйдут вместе с паром из отверстий.

Лайфхак: перед отпариванием залейте в резервуар для жидкости газированную воду вместо обычной.