Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Народные приметы на 14 января — Васильев день 0 120

Дом и сад
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 14 января — Васильев день
ФОТО: LETA

Согласно православной традиции, 14 января посвящен памяти святителя Василия Великого (330–379 гг.). Это первый день нового года по старому календарю, и его отмечали с особым размахом.

Праздновать было принято у старшего в роду. К нему накануне Васильего дня приходили родственники и гостили до самого утра. На рассвете каждый член семьи шел к колодцу или реке, чтобы умыться новогодней водой и весь год быть здоровым. Также по домам ходили колядовщики, которым хозяева выносили заранее приготовленное угощение.

Погодные приметы

На Васильев день обычно гадали по ветру: северный — лето будет холодным, западный — ненастным, восточный — засушливым, южный — теплым.

Если идет дождь — на Пасху жди снега. Гололед на дорогах — к урожаю. Растущая Луна — к весеннему полноводью. Снег с утра — зима будет снежной, а весна — поздней. Снег весь день — к теплому лету. Оттепель — к холодному лету. Звездная ночь — к урожаю ягод. Метель и вьюга — к урожаю орехов.

Читайте нас также:
#погода #прогноз #традиции #народные приметы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Календарь дачника: что делать каждый день для хорошего урожая
Изображение к статье: Эти якобы экологические привычки приносят больше вреда, чем пользы
Изображение к статье: Четыре ошибки в питании, которые портят волосы
Изображение к статье: Что символизирует номер вашей квартиры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Может ли питомец испытывать аллергию на человека?
В мире животных
Изображение к статье: Не спешите менять счётчики: ЦЗПП опровергает заявления поставщиков услуг
Наша Латвия
Изображение к статье: На Солнце произошла мощная вспышка
Техно
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео