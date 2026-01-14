Согласно православной традиции, 14 января посвящен памяти святителя Василия Великого (330–379 гг.). Это первый день нового года по старому календарю, и его отмечали с особым размахом.

Праздновать было принято у старшего в роду. К нему накануне Васильего дня приходили родственники и гостили до самого утра. На рассвете каждый член семьи шел к колодцу или реке, чтобы умыться новогодней водой и весь год быть здоровым. Также по домам ходили колядовщики, которым хозяева выносили заранее приготовленное угощение.

Погодные приметы

На Васильев день обычно гадали по ветру: северный — лето будет холодным, западный — ненастным, восточный — засушливым, южный — теплым.

Если идет дождь — на Пасху жди снега. Гололед на дорогах — к урожаю. Растущая Луна — к весеннему полноводью. Снег с утра — зима будет снежной, а весна — поздней. Снег весь день — к теплому лету. Оттепель — к холодному лету. Звездная ночь — к урожаю ягод. Метель и вьюга — к урожаю орехов.