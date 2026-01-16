16 января православная церковь вспоминает святого пророка Малахию и великомученика Гордия Каппадокийского. Этот день в народном календаре называется Гордеев день. В прошлом считалось, что в это время следует остерегаться незнакомцев, так как они могут навредить семье. Кроме того, важно держать язык за зубами, избегая хвастовства о своих успехах и гордости.

16 января в православных храмах отмечают память двух святых: пророка Малахии и великомученика Гордия.

По преданиям, пророк Малахия жил в Иудее на стыке IV-V веков. Его не любили и боялись язычники, так как он обличал священников за отсутствие благоговения перед Богом и осуждал людей с пороками, такими как прелюбодеяние. Малахия, ушедший из жизни довольно рано, предсказал рождение Иисуса Христа и появление Предтечи.

Великомученик Гордий Каппадокийский, родившийся в христианской семье, мечтал о военной карьере. Однако, когда язычники начали преследовать христиан, он стал открыто проповедовать православие. Попав в тюрьму, он отказался отречься от веры и предпочел смерть от рук язычников.

Народный календарь: Гордеев день

Гордеев день, который совпадает с периодом Святок, считался одним из самых опасных из-за активности темных сил. В народе говорили, что в это время голодные ведьмы и колдуны, возвращаясь с гуляний, нападают на коров, чтобы напиться их молока. Животные после этого погибали, а их хозяева, оставшись без кормилиц, впадали в отчаяние.

Чтобы избежать беды, в Гордеев день над воротами вешали свечи из сала, которые служили оберегами. Перед входом в ворота ставили миску с творогом.

После этого люди обращались к домовым с просьбой защитить домашний скот: «Дедушка домовой, пои мою коровушку, пои да корми, гладко води. Беги, молочко, по жилочкам да в вымечко, из вымечка в подойничек да по крыночкам на толсту сметаночку», — произносили они, опасаясь темных сил.

Гордеев день: традиции предков

В Гордеев день, также известный как Гордеем, Малаховым днем и просто Малахием, проводились различные ритуалы, касающиеся не только коров. Считалось, что в это время можно снять порчу, сглаз и изгнать бесов из людей, страдающих припадками. Этим занимались знахарки, у которых в Гордеев день не было отбоя от клиентов.

Чтобы следующий год оказался удачным и успешным, в Гордеев день варили овсяную кашу, которой кормили домашних животных. Люди также лакомились этой пищей. В этот день обязательно нужно было съесть творог или блюда на его основе. В противном случае счастье могло обойти семью стороной.

Кроме того, в Гордеев день народ посещал баню. Считалось, что вода очищает тело, а пар помогает избавиться от печальных мыслей и тоски.

Гордеев день: народные приметы

В старину знали: если в Гордеев день с утра идет снег, то ночью резко похолодает. Если в ночь на Малахия на небе много ярких звезд — это к ясной погоде.

Если синичка постучит в окно, это предвещает неожиданную весть. А если ночью приснится ведьма, личная жизнь пойдет на лад.

16 января (3 января по старому стилю) именины отмечают: Ирина, Гордей, Василий. Считается, что эти люди обладают непростым характером. С ними бывает сложно, но если найти «ключик», можно считать себя счастливчиком. Они — надежные друзья и хорошие супруги, с которыми легко работать. Однако обижать их не стоит — это может быть опасно.

Запреты в Гордеев день

Гордеев день считался одним из самых страшных в период Святок. Старцы, опасаясь, что Гордей отнимет все лучшее, запрещали хвастаться успехами и финансовым благополучием.

Считалось, что за гордыню можно поплатиться. В народе говорили: «Сатана гордился — с неба свалился». Категорически запрещалось:

Работать после заката солнца. Этот запрет касался женщин, которые могли заболеть.

Устраивать веселые пиршества. Это могло привлечь ведьм и кикимор.

Разговаривать с незнакомцами и принимать от них угощения. В это время нечистая сила могла обернуться людьми и натворить бед.

Мыть полы и выбрасывать мусор. Вместе с грязной водой и отходами можно выбросить удачу и успех.

Рукодельничать: шить, вязать, вышивать. Можно пораниться, и такие раны долго заживают.

Надевать новые вещи. Они могут либо порваться, либо оказаться в пятнах.

В ночь на Гордея снятся вещие сны. Однако рассказывать их никому нельзя. Нужно постараться разгадать смысл сновидений, чтобы понять, чему следовать, а чего стоит избегать.