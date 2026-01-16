Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Невролог объяснил, почему зимой головная боль возникает чаще 0 172

Дом и сад
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Невролог объяснил, почему зимой головная боль возникает чаще

Зимние холодовые головные боли чаще беспокоят женщин и людей, страдающих мигренью. Врач-невролог Игорь Мацокин поделился рекомендациями по борьбе с этой проблемой.

 

«Механизм возникновения холодовой головной боли до конца не изучен. Предполагается, что она может быть вызвана реакцией терморегуляции сосудов (сужение или расширение) или раздражением ветвей тройничного нерва. Обычно такая боль возникает при воздействии провоцирующего фактора (холода) и постепенно утихает после его устранения.

Поэтому, если вы столкнулись с холодовой болью, первым делом стоит попытаться перейти в теплое помещение и, по возможности, выпить горячий напиток. Если боль не проходит, рекомендуется принять обезболивающее и противовоспалительное средство. При постоянном сохранении или частом повторении эпизодов холодовой боли следует обратиться за медицинской помощью к специалисту. Поскольку холодовая головная боль чаще наблюдается у пациентов с мигренью, может потребоваться корректировка терапии».

Существует также мнение (не все врачи его разделяют), что к холодовой головной боли можно привыкнуть, натренировав температурные рецепторы на коже. Для этого полезно спать в прохладной комнате, регулярно принимать холодный душ и умываться прохладной водой. Такие тренировки могут помочь снизить чувствительность температурных рецепторов.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как определить, сколько у вас будет детей?
Изображение к статье: Почему у каждого цветка уникальный аромат?
Изображение к статье: Гордеев день: что стоит употребить 16 января для привлечения счастья и удачи
Изображение к статье: Что символизирует номер вашей квартиры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews
Изображение к статье: Самая красивая королева мира в свои 55 удалилась в пустыню Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: После зимних каникул выросла посещаемость образовательных учреждений
Наша Латвия
Изображение к статье: Болят суставы зимой? Доктор назвал простые продукты, которые могут помочь
Люблю!
Изображение к статье: Алькарас назвал победу на Australian Open главной целью в 2026 году
Спорт
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews
Изображение к статье: Самая красивая королева мира в свои 55 удалилась в пустыню Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео