Зимние холодовые головные боли чаще беспокоят женщин и людей, страдающих мигренью. Врач-невролог Игорь Мацокин поделился рекомендациями по борьбе с этой проблемой.

«Механизм возникновения холодовой головной боли до конца не изучен. Предполагается, что она может быть вызвана реакцией терморегуляции сосудов (сужение или расширение) или раздражением ветвей тройничного нерва. Обычно такая боль возникает при воздействии провоцирующего фактора (холода) и постепенно утихает после его устранения.

Поэтому, если вы столкнулись с холодовой болью, первым делом стоит попытаться перейти в теплое помещение и, по возможности, выпить горячий напиток. Если боль не проходит, рекомендуется принять обезболивающее и противовоспалительное средство. При постоянном сохранении или частом повторении эпизодов холодовой боли следует обратиться за медицинской помощью к специалисту. Поскольку холодовая головная боль чаще наблюдается у пациентов с мигренью, может потребоваться корректировка терапии».

Существует также мнение (не все врачи его разделяют), что к холодовой головной боли можно привыкнуть, натренировав температурные рецепторы на коже. Для этого полезно спать в прохладной комнате, регулярно принимать холодный душ и умываться прохладной водой. Такие тренировки могут помочь снизить чувствительность температурных рецепторов.