Храп представляет собой проблему не только для окружающих, испытывающих дискомфорт, но и для самого человека, который спит. Громкие хриплые звуки, издаваемые во сне, могут сигнализировать о серьезных угрозах для здоровья, вплоть до риска инфаркта или инсульта.

По словам лор-врача и кандидата медицинских наук Владимира Зайцева, храп во время сна является тревожным сигналом, который посылает головной мозг, так как он «задыхается» от нехватки кислорода. Важно понимать, что вентиляция мозга осуществляется только при носовом дыхании. Когда человек храпит, он дышит через горло, так как его носовые проходы заблокированы.

В результате мозг не только лишается полноценного ночного отдыха, но и испытывает физический дискомфорт. Неудивительно, что по утрам человек чувствует себя уставшим и разбитым. Если храп становится хроническим, это может привести к серьезным последствиям для здоровья — нарушению обмена веществ, увеличению веса и колебаниям артериального давления. Все это значительно повышает риск инфаркта и/или инсульта.

Причины храпа могут быть связаны с отеком слизистой оболочки носа или увеличением его раковин. Хронический храп часто вызван искривлением носовой перегородки, полипами и неправильным образом жизни, особенно вечерним перееданием. Краткосрочный храп может возникать из-за острого или аллергического ринита, проще говоря, при насморке.

Эксперт рекомендует обращаться с данной проблемой не к сомнологу, а к отоларингологу. Именно этот специалист сможет оценить серьезность проблемы, выяснить причины храпа и предложить соответствующие рекомендации. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, но чаще всего лечение ограничивается амбулаторной помощью. Иногда достаточно промыть носоглотку и устранить воспаление и отек, чтобы восстановить полноценное носовое дыхание.