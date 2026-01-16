На самом деле, термин «растения для северных окон» не совсем точен. Здесь представлен список растений, которые не требуют много света. Их можно успешно выращивать как на подоконниках северных окон, так и в глубине хорошо освещенных помещений.



1. Пеларгония или комнатная герань

Пеларгония — универсальный цветок: ее можно использовать как комнатное растение, так и для озеленения цветников, балконов и террас. Уход за ней минимален, а продолжительное цветение обеспечивает долговременную декоративность.

Наиболее распространенный вид в комнатном цветоводстве — пеларгония садовая или пеларгония зональная (Pelargonium x hortorum), полученная в результате нескольких скрещиваний. Она хорошо цветет на северных окнах, но может вытягиваться и хуже цвести при загущении. При свободной расстановке на подоконнике с цветением проблем не возникает.

Также можно выращивать на окнах восточной и западной ориентации.



2. Папоротники: адиантум, асплениум, блехнум, даваллия, диксония, полиподиум, нефролепис, платицериум, птерис

Папоротники, кажется, созданы самой природой для оформления северных окон и помещений с недостаточным освещением.

Наиболее популярным и устойчивым в комнатной среде является нефролепис. Листья взрослых экземпляров достигают длины 1–1,5 м и красиво свисают по краям кашпо. Он хорошо растет как на окнах, так и в глубине комнат.



3. Пальмы: арека, вашингтония, кариота, ливистона, рапис, финиковая пальма, хамедорея

Наиболее популярные для офисов и гостиных — финиковая пальма, ливистона и хамедорея. Все они прекрасно растут в комнатных и оранжерейных условиях, не требуют сложного ухода (полив, подкормки, опрыскивание) и особых усилий.

Особенности выращивания пальм в комнатных условиях

4. Аспидистра

Это теневыносливое и простое в уходе растение используется во флористике. В общем, это все, что можно сказать об аспидистре.

Аспидистра, или «дружная семейка», — популярное комнатное растение среди флористов.

Это неприхотливое растение используется для озеленения офисов и квартир: оно хорошо разрастается, занимая всю площадь контейнера. Отсюда и его народное название «дружная семейка».

5. Драцена и юкка

И юкка, и драцена хорошо растут и достигают крупных размеров в комнатных условиях — до 1,5-2 м высотой. Эти оригинальные растения прекрасно смотрятся в композициях с более низкорослыми культурами: папоротниками, солеройлией, пиперомиями и хлорофитумом.

Обе культуры лучше растут при хорошем освещении, но могут переносить и полутень. При недостатке света пестролистные формы часто зеленеют, теряя характерную окраску листьев.

6. Камнеломка плетеносная

Это многолетнее неприхотливое травянистое растение с прикорневой розеткой листьев высотой 10-15 см. Оно достаточно теневыносливое, но лучше растет в светлых или притененных местах.

Камнеломку обычно выращивают в подвесных кашпо или высоких горшках. Особенно красив сорт Tricolor: у него листья с неровным окаймлением розового и белого цвета.

7. Маранта

Это классика советского подоконника. Маранту содержат в теплых комнатах, в легкой полутени. Она также подходит для гидропонной культуры.

8. Монстера и филодендрон

Эти крупные вечнозеленые растения с большими кожистыми листьями (особенно у монстеры, которая может достигать высоты потолка и занимать всю отведенную ей площадь) не требовательны к освещению.

Монстера и филодендроны могут расти как на свету, так и в полутени, и даже в темных местах, но не под прямыми солнечными лучами.

9. Аглаонема

Это многолетнее корневищное растение с кожистыми декоративными листьями, которое можно выращивать как в глубине комнаты, так и на северном окне. В продаже имеется широкий выбор сортов с различной окраской листвы и размером куста.

10. Пилея

Многолетние растения с тонкими побегами, разнообразными по форме и окраске листьями и мелкими малодекоративными цветками. Пилею чаще всего используют в комнатной культуре и как почвопокровные растения для зимних садов. Для размещения выбирают умеренно светлое, до полутемного, но теплое место.

Пилеи также подходят для выращивания на гидропонике.