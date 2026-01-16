Список растений, подходящих для условий с низким уровнем освещения.
На самом деле, термин «растения для северных окон» не совсем точен. Здесь представлен список растений, которые не требуют много света. Их можно успешно выращивать как на подоконниках северных окон, так и в глубине хорошо освещенных помещений.
1. Пеларгония или комнатная герань
Пеларгония — универсальный цветок: ее можно использовать как комнатное растение, так и для озеленения цветников, балконов и террас. Уход за ней минимален, а продолжительное цветение обеспечивает долговременную декоративность.
Наиболее распространенный вид в комнатном цветоводстве — пеларгония садовая или пеларгония зональная (Pelargonium x hortorum), полученная в результате нескольких скрещиваний. Она хорошо цветет на северных окнах, но может вытягиваться и хуже цвести при загущении. При свободной расстановке на подоконнике с цветением проблем не возникает.
Также можно выращивать на окнах восточной и западной ориентации.
2. Папоротники: адиантум, асплениум, блехнум, даваллия, диксония, полиподиум, нефролепис, платицериум, птерис
Папоротники, кажется, созданы самой природой для оформления северных окон и помещений с недостаточным освещением.
Наиболее популярным и устойчивым в комнатной среде является нефролепис. Листья взрослых экземпляров достигают длины 1–1,5 м и красиво свисают по краям кашпо. Он хорошо растет как на окнах, так и в глубине комнат.
3. Пальмы: арека, вашингтония, кариота, ливистона, рапис, финиковая пальма, хамедорея
Наиболее популярные для офисов и гостиных — финиковая пальма, ливистона и хамедорея. Все они прекрасно растут в комнатных и оранжерейных условиях, не требуют сложного ухода (полив, подкормки, опрыскивание) и особых усилий.
Особенности выращивания пальм в комнатных условиях
4. Аспидистра
Это теневыносливое и простое в уходе растение используется во флористике. В общем, это все, что можно сказать об аспидистре.
Аспидистра, или «дружная семейка», — популярное комнатное растение среди флористов.
Это неприхотливое растение используется для озеленения офисов и квартир: оно хорошо разрастается, занимая всю площадь контейнера. Отсюда и его народное название «дружная семейка».
5. Драцена и юкка
И юкка, и драцена хорошо растут и достигают крупных размеров в комнатных условиях — до 1,5-2 м высотой. Эти оригинальные растения прекрасно смотрятся в композициях с более низкорослыми культурами: папоротниками, солеройлией, пиперомиями и хлорофитумом.
Обе культуры лучше растут при хорошем освещении, но могут переносить и полутень. При недостатке света пестролистные формы часто зеленеют, теряя характерную окраску листьев.
6. Камнеломка плетеносная
Это многолетнее неприхотливое травянистое растение с прикорневой розеткой листьев высотой 10-15 см. Оно достаточно теневыносливое, но лучше растет в светлых или притененных местах.
Камнеломку обычно выращивают в подвесных кашпо или высоких горшках. Особенно красив сорт Tricolor: у него листья с неровным окаймлением розового и белого цвета.
7. Маранта
Это классика советского подоконника. Маранту содержат в теплых комнатах, в легкой полутени. Она также подходит для гидропонной культуры.
8. Монстера и филодендрон
Эти крупные вечнозеленые растения с большими кожистыми листьями (особенно у монстеры, которая может достигать высоты потолка и занимать всю отведенную ей площадь) не требовательны к освещению.
Монстера и филодендроны могут расти как на свету, так и в полутени, и даже в темных местах, но не под прямыми солнечными лучами.
9. Аглаонема
Это многолетнее корневищное растение с кожистыми декоративными листьями, которое можно выращивать как в глубине комнаты, так и на северном окне. В продаже имеется широкий выбор сортов с различной окраской листвы и размером куста.
10. Пилея
Многолетние растения с тонкими побегами, разнообразными по форме и окраске листьями и мелкими малодекоративными цветками. Пилею чаще всего используют в комнатной культуре и как почвопокровные растения для зимних садов. Для размещения выбирают умеренно светлое, до полутемного, но теплое место.
Пилеи также подходят для выращивания на гидропонике.
