Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций

Дом и сад
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций

Если вы случайно обожгли язык, откусив горячую пиццу, и не знаете, как уменьшить болезненные ощущения, следуйте этим советам. Они помогут успокоить слизистую.

 

Лед

Обожгли язык? В первую очередь, поспешите к холодильнику. Возьмите кубик льда и положите его в рот или откусите холодное мороженое, чтобы избавиться от жжения. Холод поможет заживить поврежденные ткани и уменьшить отек.

Холодная вода

Как и лед, холодная вода станет настоящим спасением для раздраженной слизистой: она способствует выработке слюны, которая успокоит пораженные участки и предотвратит попадание вредных бактерий.

Чтобы быстро охладить язык и увлажнить полость рта, выпейте стакан прохладной жидкости. Для лучшего заживляющего эффекта растворите в воде 1/2 чайной ложки соли. Прополощите рот полученным раствором. Дискомфорт исчезнет, если повторять процедуру не менее трех раз в день.

Мед

Мед обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Именно поэтому его часто рекомендуют употреблять с чаем при простудах. Однако мало кто знает, что этот сладкий продукт может значительно снизить негативные последствия ожога. Сразу после получения ожога съешьте чайную ложку меда и подержите его на языке несколько секунд, пока он не растворится.

Молоко или йогурт

Одним из лучших способов заживить язык после ожога является употребление холодного йогурта. Успокаивающие и охлаждающие свойства молочных продуктов помогут быстро облегчить боль. Если йогурта нет, попробуйте выпить стакан охлажденного молока.

Мята

Мята — это первая помощь при ожоге языка. В ее листьях содержится ментол, который оказывает обезболивающее действие. Приложив растение к онемевшему языку, вы заметите, как отек начнет спадать в течение минуты. Кроме того, антибактериальные свойства мяты защитят ткани от дальнейших повреждений.

Выпейте холодный мятный чай.
Пожуйте мятную жвачку.
Нанесите на язык немного мятной зубной пасты.

