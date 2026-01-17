Baltijas balss logotype
Каковы отличия между белками растительного и животного происхождения? 0 225

Дом и сад
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каковы отличия между белками растительного и животного происхождения?

В растительных семенах, клубнях и корнеплодах обычно содержится меньше белка по сравнению с животными тканями. Однако даже при равном содержании белка в растениях и мясе, аминокислотный состав этих белков различен.

 

Например, в бобовых наблюдается сниженное содержание метионина, а в белках злаков и гречихи — лизина.

Обе аминокислоты являются незаменимыми, то есть человеческий организм не способен их синтезировать и получает исключительно из пищи.

Если употребить 10 г чистого соевого белка, то метионина в нем будет столько же, сколько в 5 г белков животного происхождения; из этого количества можно будет синтезировать лишь 5 г собственных белков. На большее не хватит метионина.

