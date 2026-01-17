Baltijas balss logotype
Зосима Пчельник: что нельзя делать 17 января

Дом и сад
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зосима Пчельник: что нельзя делать 17 января

17 января православные христиане отмечают память преподобного мученика Зосимы, жившего во времена правления императора Диоклетиана. В народном календаре этот день известен как Зосима Пчельник. Предки считали его особенно опасным, поэтому следовали определённым запретам. Чтобы избежать неприятностей и защититься от злых сил, которые в период Святок становились особенно агрессивными, использовали чертополох, собранный и высушенный летом.

 

17 января в православных храмах почитают преподобного Зосиму Киликийского, который жил в конце III – начале IV веков, когда Римская империя находилась под властью жестокого язычника Диоклетиана.

Зосима вошел в историю православия благодаря своей вере в Иисуса Христа, который наделил его даром чудотворения. Он не только исцелял людей, но и умел общаться с животными.

Попав в тюрьму, он стойко переносил страдания и обратил в православие своего тюремного начальника, который был язычником. После освобождения Зосима и его новый наставник ушли в пустыню, где до конца своих дней служили Богу и христианам.

Народный календарь: Зосима Пчельник

Зосима Киликийский считался покровителем пчеловодов. Поэтому в день его памяти на столах всегда присутствовали мед и сладости, приготовленные на его основе.

Зимний Зосима Пчельник, наряду с летним, который отмечается 2 июля, ассоциировался с Святками и борьбой с нечистой силой. Предки верили, что во время святочных гуляний ведьмы, колдуны и кикиморы бродят среди людей, стараясь навредить им. Особенно опасными считались несколько дней, включая Зосиму Пчельника, завершающего Святки.

В старину 17 января мужчины надевали тулупы, вывернутые наизнанку, брали кочергу или ухват и отправлялись прогонять нечисть. Считалось, что злые духи боятся огня и чертополоха.

Поэтому в руках у смельчаков были факелы, а на одежде – высушенные бутоны этого растения. Спасались и ладанками, которые зашивали в одежду.

Зосима Пчельник: что следует сделать

В старину время Святок использовали для гаданий. Считалось, что на Зосиму Пчельника можно узнать, сбудется ли заветное желание. Для этого вечером смотрели на небо. Если были видны звезды, а ковш Большой Медведицы находился справа, радовались, так как это означало, что желание обязательно сбудется.

У девушек был свой интерес: они смотрели на небо в надежде увидеть Млечный Путь. Если он располагался справа от ковша, это означало, что замужество не за горами, и пора готовить приданое к свадьбе.

Зосима Пчельник: народные приметы

17 января (4 января по старому стилю) можно узнать, какая будет погода. Например, если на чистом небе видели полную луну, это предвещало сильное половодье весной. Если на Зосиму Пчельника стоял мороз, крестьяне знали, что холод в ближайшее время не отступит.

Пчеловоды радовались, если на деревьях было много снега. Это предвещало медовое лето во всех смыслах. Если в чаще слышали крик лисы, это означало, что ожидается ненастье.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео