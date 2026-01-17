Ситуация в Киеве остаётся крайне тяжёлой. Об этом в интервью Neatkarīgā заявил посол Латвии в Украине Андрей Пилдегович. К постоянным атакам российских войск ракетами и дронами добавилась самая суровая за последние годы зима. Не добившись успехов на фронте, Россия целенаправленно уничтожает незащищённые гражданские объекты, в том числе энергетическую инфраструктуру Украины.

По словам посла, нынешний период — один из самых сложных за всё время войны. «На четвёртом году войны эта зима стала самой суровой. Последние десять ночей температура опускается до –15 градусов, а в пригородах — до –20. Днём — от –12 до –15 градусов, и прогнозы не обещают потепления», — рассказал он.

В результате российских атак серьёзно повреждены две крупнейшие теплоэлектроцентрали Украины — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Они больше не вырабатывают электроэнергию, а объёмы теплоснабжения сократились почти вдвое. В Киеве объявлен энергетический кризис. Центральные, восточные и северные регионы страны живут в условиях жёстких ограничений электроснабжения: в отдельных районах электричества нет до 16 часов в сутки, треть столицы сталкивается с серьёзными перебоями, во многих местах отсутствует водоснабжение.

Тем не менее город продолжает жить и функционировать. «Транспорт ходит, магазины работают, хотя вынуждены подстраиваться под графики подачи электроэнергии. Школы частично перешли на дистанционное обучение. Приоритет — больницы и детские учреждения», — отметил Пилдегович. В государственных учреждениях температура часто не превышает +13 градусов. Особенно тяжело, по его словам, в мегаполисах, где невозможно использовать печное отопление.

На фоне морозов власти призывают жителей искать альтернативы. «Мэр Киева Виталий Кличко несколько дней назад рекомендовал тем, у кого есть возможность, переждать зиму на дачах или у родственников», — рассказал дипломат. Он добавил, что в городе активно проявляется взаимопомощь: соседи делятся генераторами, приютивают друг друга на ночь. Некоторые посольства разрешили своим сотрудникам ночевать в служебных помещениях, если в квартирах нет тепла и света.

«Такой холод действительно опасен для жизни», — подчеркнул он.

Работа торговли также адаптируется к кризису. Часть магазинов переходит на расчёты наличными, другие работают по «плавающему» графику. Пересматриваются и правила комендантского часа, чтобы обеспечить круглосуточную работу жизненно важных служб.

Отдельной проблемой остаются многоэтажные дома.

«В Киеве есть дома по 24–30 этажей. Лифты не работают, и это серьёзное испытание для пожилых людей, людей с особыми потребностями и владельцев домашних животных», — отметил Пилдегович.

Доставкой продуктов занимаются муниципалитеты, созданы центры устойчивости, где школьники и студенты помогают пожилым донести покупки. При этом, по словам посла, дефицита продовольствия в столице нет.

На фоне атак страдает и транспортная инфраструктура: поезда регулярно опаздывают, а в последние недели дронами атакуют и железнодорожные линии. «Это новая угроза», — признал дипломат.

Говоря об ответственности за происходящее, Пилдегович не скрывал эмоций: «Это геноцид и преступление против человечности. Преднамеренные удары по гражданским объектам и электростанциям… Сравнить это можно разве что с блокадой Ленинграда, устроенной нацистской Германией».

Он подчеркнул, что действия России являются крупнейшим преступлением в Европе XXI века, и поблагодарил жителей Латвии за поддержку Украины — от поставок оружия и энергетического оборудования до помощи украинским детям. «Очень важна психологическая реабилитация детей», — отметил посол.

По его словам, ближайшие недели будут критическими: пока температура не поднимется хотя бы до нуля, ремонт энергетической инфраструктуры крайне затруднён.

Пилдегович также отметил участие Европейского союза в помощи Украине. Он напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план поддержки на сумму 90 млрд евро на ближайшие два года, из которых 60 млрд предназначены для военной помощи. Среди других направлений давления на Россию дипломат назвал санкции и борьбу с «теневым флотом», суда которого в последние недели начали задерживать.

Рассказывая о работе посольства, Пилдегович отметил, что и дипломаты сталкиваются с перебоями:

«Несколько дней мы работали при температуре около +14 градусов, были проблемы с водой. Используем генераторы».

Он напомнил, что Латвия передала Украине большое количество генераторов и запчастей к ним.

Завершая разговор, посол подчеркнул главное: «Сдаваться запрещено. И украинцы сдаваться не собираются».

Neatkarīgā