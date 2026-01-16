На первом заседании в новом году Кабинет Министров принял Правила определения порядка доплат и их размера в институтах государства и самоуправления в 2026 году.

Размер имеет значение

Чемпионами можно признать медиков и военных. Первым полагаются добавки до 50 процентов от месячного оклада, в случае, если лечащее лицо замещает находящегося в отпуске коллегу или выполняет должностные обязанности на вакантном месте.

Военные же могут получить бонус в 50% в случае выполнения ими, дополнительно к служебным, еще и педагогических функций (военное учебное заведение или образование для взрослых в подразделении Национальных вооруженных сил). Такая же максимальная добавочная ставка у персонала Управления мест заключений.

Сотрудники учреждений государственной безопасности могут получить 30 процентов доплаты, если дополнительно к прямым должностным обязанностям, выполняют еще и другие функции.

Меньшим объемом доплаты — в 20 процентов — смогут воспользоваться прокурорские работники и чиновники самоуправлений.

Между тем, Латвийский профсоюз работников здоровья и социального ухода обратил внимание, что дифференцированные зарплаты не коснулись важной категории сотрудников — шоферов неотложной медицинской помощи, обязанных трудиться по ночам, в выходные и праздничные дни.

Велика ли экономия?

Зато в отношении доплат за «достижение стратегических целей института», которые с 2022 года ограничивались 30%, сейчас написано нечто туманное: «Индивидуальный размер, обоснование и временной промежуток доплаты, на который она устанавливается, определяет руководитель учреждения или им уполномоченное должностное лицо».

В результате сэкономить на всем этом предполагается — ни много ни мало — 34 049 581 евро. Зато, как констатируется в документе Кабинета Министров, не происходит ликвидации ни одного учреждения, а равно не ведется оптимизация либо введение новых инициатив.

В справке также отмечается, что доплаты вводились в начале 2020-х гг., дабы приравнять заработок чиновников к тому, что получают менеджеры частного сектора. Для мотивации и увеличивалась переменная часть оклада.

Стоит отметить, что новый порядок не затрагивает выплаты премий в учреждениях и предприятиях государства и самоуправлений.