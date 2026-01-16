Baltijas balss logotype
Штрафной Трампу: в Германии угрожают бойкотом Чемпионата мира по футболу в США 0 296

Политика
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Штрафной Трампу: в Германии угрожают бойкотом Чемпионата мира по футболу в США

В правящих кругах Германии не исключают бойкота чемпионата мира по футболу 2026 в случае силовой аннексии Гренландии Соединенными Штатами.

Об этом заявил внешнеполитический представитель фракции ХДС/ХСС, близкий соратник канцлера Фридриха Мерца Юрген Гардт, сообщает Die Welt.

"Отказ от участия в турнире может рассматриваться лишь как крайняя мера, чтобы заставить президента Трампа опомниться в гренландском вопросе", - сказал Гардт.

В то же время Гардт выразил надежду, что внутри НАТО удастся найти общее решение и избежать эскалации конфликта.

ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в 16 городах США, Канады и Мексики.

#НАТО #США #чемпионат мира по футболу #спорт #Гренландия #внешняя политика #Германия #политика
Редакция BB.LV
