В правящих кругах Германии не исключают бойкота чемпионата мира по футболу 2026 в случае силовой аннексии Гренландии Соединенными Штатами.

Об этом заявил внешнеполитический представитель фракции ХДС/ХСС, близкий соратник канцлера Фридриха Мерца Юрген Гардт, сообщает Die Welt.

"Отказ от участия в турнире может рассматриваться лишь как крайняя мера, чтобы заставить президента Трампа опомниться в гренландском вопросе", - сказал Гардт.

В то же время Гардт выразил надежду, что внутри НАТО удастся найти общее решение и избежать эскалации конфликта.

ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в 16 городах США, Канады и Мексики.