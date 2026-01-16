Baltijas balss logotype
Экс-депутат Адамсон за шпионаж в пользу России приговорен к восьми годам и двум месяцам 4 2685

Политика
Дата публикации: 16.01.2026
LETA
Изображение к статье: Экс-депутат Адамсон за шпионаж в пользу России приговорен к восьми годам и двум месяцам

В пятницу Рижский окружной суд признал бывшего депутата Сейма Яни Адамсона виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к лишению свободы на срок восемь лет и два месяца и пробации на два года.

Приговор еще может быть обжалован в Верховном суде.

В ноябре 2023 года суд первой инстанции также признал Адамсона виновным в шпионаже и приговорил его к лишению свободы на восемь лет и шесть месяцев с испытательным сроком на два года.

Сегодня окружной суд постановил отменить приговор Рижского городского суда в части признания Адамсона виновным и наказания по статье Уголовного кодекса о мошенничестве в небольшом размере, в результате чего срок тюремного заключения был сокращен на полгода. Суд постановил, что уголовные дела по двум преступлениям, связанным с мошенничеством в небольшом размере, должны быть прекращены.

Суд оставил без изменений меры безопасности, примененные к Адамсону, – обязанность сообщать об изменении места жительства, запрет на выезд из страны и залог – до дня вступления приговора в силу. Если такой приговор останется в силе, залог в размере 30 000 будет возвращен его дарителю Гинте Уселе-Адамсоне.

Адамсон обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса — в шпионаже, мошенничестве в небольшом размере и приобретении и хранении боеприпасов для огнестрельного оружия без соответствующего разрешения. Бывшему депутату также было предъявлено обвинение в мошенничестве в небольшом размере, связанном с возмещением расходов на топливо, на сумму около 100 евро. Кроме того, у него было найдено несколько десятков патронов.

Что касается возможного шпионажа, то информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA, свидетельствует о том, что правоохранительные органы подозревают Адамсона в более чем 40 эпизодах.

Адамсон подозревается в передаче информации России в течение четырех лет до момента задержания. Неофициально известно, что Адамсон передавал как общедоступные документы — различные поправки к законам, информацию о закупках и бюджете армии, — так и предоставлял сведения после посещения восточной границы страны, информировал о позиции Балтийской ассамблеи по поводу «Nord Stream 2». Также, согласно неофициальной информации, для передачи информации он использовал свой парламентский компьютер.

Латвийская телепрограмма «De facto» сообщила, что на первых судебных заседаниях первой инстанции Адамсон был допрошен о денежных переводах своей дочери, которые прокуратура считает платежами России политику. По мнению прокурора, Адамсон получил вознаграждение за шпионаж, и деньги были переведены дочери Адамсона в Россию. Адамсон назвал это абсурдом, утверждая, что он сам передавал Силонову деньги — обычно 100-200 евро каждые пару месяцев, чтобы тот перечислял их в Россию на счет дочери Адамсона.

Адамсону также задавали вопросы о визитах в Москву, во время которых он встречался с лицами, личность которых невозможно проверить, поскольку политик отказался назвать суду их полные имена. Обвинение считает, что Адамсон передавал информацию конкретно Федеральной службе безопасности России.

Из материалов дела следует, что Адамсону различную информацию, которая была передана СФБ, предоставили бывший следователь ВКД Андрис Страутманис и бывший сотрудник Государственной службы безопасности Артурс Шмаукстелис. Их связь со шпионажем не была доказана.

#Латвия #мошенничество #коррупция #безопасность #шпионаж #прокуратура #Россия #политика
Оставить комментарий

(4)
  • VS
    Vad Sorry
    16-го января

    передавал как общедоступные документы — различные поправки к законам, информацию о закупках и бюджете армии, — так и предоставлял сведения после посещения восточной границы страны, информировал о позиции Балтийской ассамблеи по поводу «Nord Stream 2». Так всё это можно в интернете прочитать. В новостях:)) 100-200 евро примерно каждые 2 месяца:)) я своей дочке на карманные расходы больше даю:))

    12
    3
  • Д
    Дед
    16-го января

    Революция жрет своих героев.

    24
    4
  • С
    Сарказм
    16-го января

    Гэбнявый однажды, гэбнявый навсегда (погранцы - это подразделение КГБ/ФСБ). Кто его пустил в Сейм вообще?

    4
    30
  • З
    Злой
    16-го января

    Смешно читать даже такое, мания величия у одной странишки.

    46
    4
Читать все комментарии

Видео