Латвийская спецслужба СГБ, оценивая мэров для допуска к гостайне, учитывает в качестве рисков их поездки в страны-агрессоры и их публичные заявления.

Служба государственной безопасности (СГБ), оценивая мэров и их заместителей для получения допуска к государственной тайне, учитывает в качестве факторов риска поездки в страны-агрессоры по проектам сотрудничества и распространение пропагандистских сообщений, говорится в годовом отчете СГБ за 2025 год.

В десятках случаев СГБ пришлось продлевать сроки проверки из-за очень большого объема проверяемой информации и необходимости получения дополнительной информации.

К наиболее частым факторам риска, выявленным службой, относятся, например, поездки в Россию или Беларусь, наличие родственников или иных контактов в России или Беларуси, участие в прежних проектах приграничного сотрудничества самоуправления с Россией или Беларусью, распространение сообщений, основанных на кремлевской пропаганде, а также возбуждение уголовного дела в отношении должностного лица.

В отчете не говорится, послужил ли какой-либо из этих факторов риска основанием для отказа в допуске. В то же время СГБ подтверждает, что в прошлом году председателю самоуправления было отказано в допуске к гостайне на основании положения закона о государственной тайне о том, что человек ранее был осужден за совершение умышленного преступления. Этим человеком является теперь уже бывший мэр Юрмалы Гатис Трукснис, который подал в отставку после отрицательного решения СГБ. По данным архива агентства ЛЕТА, несколько лет назад Трукснис был оштрафован в рамках так называемого "дела о командировке".

Ранее на этой неделе сообщалось, что из руководителей самоуправлений, подавших заявления на получение допуска к государственной тайне, отказ получили только председатель Резекненской думы Александр Барташевич и Трукснис.

СГБ также отказала в выдаче специального разрешения одному заместителю председателя самоуправления. Учреждение продолжает анализировать еще пять заместителей председателей муниципалитетов.

В этом и прошлом году СГБ выдала специальные разрешения на допуск к государственной тайне 40 председателям и 71 заместителю председателей самоуправлений.

В 94 случаях специальное разрешение было выдано на полный пятилетний срок, а 17 чиновников - восемь председателей и девять заместителей - получили спецразрешения на более короткий срок.

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс потребовал у Барташевича уйти в отставку в связи с отказом в допуске к гостайне. Публичных заявлений о ситуации Барташевич пока не делал.

Чударс ждет объяснений от Барташевича к началу следующей недели, обещая принять необходимые решения "немедленно после истечения срока предоставления объяснений".

Тем временем мэр Огре Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который долго оттягивал сроки подачи документов для получения допуска, на этой неделе объявил о своей отставке. Его сменил бывший заместитель мэра Андрис Крауя, получивший допуск.