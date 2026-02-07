Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему синий цвет так редко встречается в природе у растений и животных? 1 299

Дом и сад
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему синий цвет так редко встречается в природе у растений и животных?

Среди множества оттенков, которые можно наблюдать в минералах, растениях и цветах, а также в мехе, перьях, чешуе и коже животных, синий цвет удивительно редок. Почему так происходит? Неужели этот цвет подвергается дискриминации, хотя ничем не отличается от других? Или всё же есть различия?

 

Синие животные и растения в природе встречаются крайне редко. Выживание таких видов возможно лишь благодаря их заметности, поскольку природе сложно создавать пигменты этого цвета или формировать наноструктуры для его воспроизведения.

Когда вы любуетесь голубым небом или безбрежным океаном, может показаться, что синий цвет распространён в природе. Однако, как часто вы встречаете синих животных, кроме редких случаев? На самом деле, они действительно встречаются гораздо реже, чем другие. Почему так?

Мы воспринимаем цвет благодаря наличию в каждом глазу от 6 до 7 миллионов светочувствительных клеток, известных как колбочки. У человека с нормальным цветовым зрением имеется три типа колбочек, каждая из которых реагирует на определённый диапазон длин волн света — красный, зелёный или синий. Информация от миллионов колбочек передаётся в мозг в виде электрических сигналов, который затем интерпретирует их как различные оттенки.

Когда мы смотрим на яркие объекты, такие как сверкающий сапфир или насыщенный цветок гортензии, объект поглощает часть падающего на него белого света, и отражённый свет оказывается иным, нежели падающий — в глаз попадает «остаток» световых волн, не поглощённых объектом. В видимом спектре красный цвет имеет большие длины волн, что означает, что он обладает низкой энергией по сравнению с другими цветами. В отличие от этого, чтобы объект выглядел синим, он должен производить молекулы, способные поглощать минимальное количество энергии, «забирая» красную часть спектра.

Растениям сложно создавать такие молекулы, так как они большие и сложные, поэтому синие цветы составляют менее 10% из почти 300 000 видов цветущих растений на планете. Одним из факторов, способствующих появлению синих цветов, является то, что синий цвет хорошо воспринимается опылителями, такими как пчёлы, что способствует их эволюционному успеху. Однако для растений или минералов, чтобы производить синие пигменты или создавать синий цвет с помощью особых наноструктур, природе требуется приложить больше усилий, чем обычно, так как такие структуры весьма сложны.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    7-го февраля

    ... cчитают нужным – yступить первенство синим носáм

    1
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно хранить яйца, чтобы белок оставался плотным
Изображение к статье: Почему собаки боятся пылесоса и как помочь своему питомцу
Изображение к статье: На пользу здоровью? Чем на самом деле хороши снежные зимы
Изображение к статье: Чесночная вода: когда ее употребляют и действительно ли она помогает?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Психолог дал совет, как победить зимнюю усталость
Люблю!
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео