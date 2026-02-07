Парламентарии в комиссиях обсудят борьбу с наркотиками, ситуацию в airBaltic и "стену дронов".

В начале следующей недели депутаты, работающие в комиссии Сейма по обороне и внутренним делам, отправятся в тюрьму. Причем, в женскую - Ильгюцемскую. Нет, цель визита слуг наоода - вовсе не подготовится к возможной "посадке", а обсудить ситуацию в местах заключения.

В свою очередь, депутаты сразу двух подкомиссий - по конституционной и судебной политике и по уголовной и судебной политике проведут выездное заседание в экономическом суде - будет обсуждаться пррблематика рассмотрения преступлений в экономическо-финансовой сфере в экономическом суде.

Депутаты по бюджету и финансам свое ближайшее заседание во вторник, 10-го февраля, проведут в секретном (закрытом) режиме - парламентариям расскажут о реальной финансовой ситуации в airBaltic и перспективах. Напомним, премьер Эвика Силиня недавно не исключила, что государству снова придется инвестировать средства в национальную авиакомпанию.

Комиссия по социальным делам обсудит ситуацию с распространением в стране наркотиков и о противодействии этой наркотической эпидемии.

Депутаты из подкомиссии по всеобъемлющей обороне обсудят развитие наших вооруженных сил и в частности проекты по защите восточной границы и создания "стены дронов".