Всякий, переезжающий в сторону Вецриги по Каменному мосту, невольно бросает взгляд на классическое здание, похожее на обороняющуюся крепость. Лет 40 на нем красовалась световая, как бы сейчас сказали, социальная реклама: «Коммунизм – будущее человечества», исключительно на госязыке (который тогда был еще в проекте). Ныне бывший Политех – не светится.

Я помню все твои трещинки

На минувшей неделе Комитет городского имущества Рижской Думы, руководимый Дайнисом Лоцисом (Национальное объединение) рассматривал ситуацию, как значилось в протоколе, квартала между улицами Калькю, Маза Яуниела, Яуниела и набережной 11 ноября. Там находится ныне пустующее здание Рижского технического университета (РТУ).

Член правления муниципального ООО Rīgas nami Марцис Будлевскис указал, что его предприятие сейчас работает на объекте только как обслуживающее лицо, а не как собственник, поэтому выполняет ограниченный объем работ по содержанию.

Он отметил, что «управление в настоящее время ограничивается в основном содержанием внешней территории и отдельными неотложными техническими работами, которые периодически возникают».

Комментируя повторное техническое заключение, М.Будлевскис подчеркивает, что в нем не констатировано «неожиданных или новых рисков».

Член правления отметил, что со стороны хозяйствующего субъекта сейчас важнейшими неотложными задачами являются восстановление мониторинга деформаций, особенно в отношении образования трещин, регулярный надзор за вертикалью и посадкой фундамента, снижение рисков безопасности, в том числе демонтаж свободных или поврежденных элементов фасада.

Дом на набережной… разгрузит центр от машин

Затем дали слово главному архитектору Риги Петерису Ратасу. Зодчий признался, что «радикально новых решений с момента предыдущей дискуссии не выработано, однако состоялись размышления о возможном продвижении вперед». Он подчеркивает, что основная цель проекта – «активизация конкретной части городской среды, возвращение жизни на территорию и пространственное приведение в порядок площади Латышских стрелков и Ратушной площади». П.Ратас считает, «что одной из важных идей является строительство подземных автостоянок, которые позволили бы разгрузить набережную от автотранспорта, одновременно улучшив качество городской среды».

Он подчеркивает, что в сложившейся ситуации статус зданий Рижского технического университета как архитектурно ценного – «является определяющим, и для его изменения или гибкой интерпретации необходимо четкое обоснование публичной выгоды».

Нам такое не надо

Вестардс Розенбергс, член правления Латвийской ассоциации сделок недвижимого имущества (LANĪDA) подчеркивает: «Конкретное место является одной из визитных карточек Риги с интенсивным потоком местных жителей и туристов, поэтому оно нуждается в высококачественном архитектурном решении».

Бизнесмен призывает критически оценить, по каким критериям здание признано архитектурно ценным и являются ли эти критерии методологически обоснованными и неопровержимыми? Так, В.Розенбергс указывает на противоречие: в Латвии «одновременно критически оценивается наследие советских времен, а это здание сталинского периода особо охраняется, несмотря на его диссонанс с исторической застройкой Старой Риги».

Здесь, на взгляд Вашего автора, участник рынка, так сказать – полемически заострил. Ведь дом возвели в 1958 г., когда репрессии культа личности осудили. Также выпилили и излишества в архитектуре, потому здание Политеха оформлено весьма сдержанно, и вполне напоминает стиль функционализма 1930-х гг. Ибо его создатель Освалдс Тилманис, если что, служил главным архитектором Риги во все бурные эпохи – с 1934 по 1950 и с 1956 по 1958 гг. Ему принадлежит выдающийся проект жилого квартала на ул. Яня Асара (1929-31), а также знаковое ритуальное строение – Рижский крематорий (1938, закончен в 1995).

«До сих пор не сделано ничего»

Кстати, то, что В.Розенбергс попытался борьбу за здание переместить в политическую плоскость – подтверждается и его собственной активностью в этом ключе, он был кандидатом на выборы в Рижскую думу, но не прошел.

Со своей стороны, депутат и председатель оппозиционной фракции в Думе Эдвардс Шлесерс озвучил «необходимость принятия любого решения, которое позволило бы начать процесс приведения в порядок здания на ул. Калькю, 1, поскольку до сих пор не сделано ничего».

Оптимальным решением, по мнению депутата, была бы застройка смешанного типа с гостиницей, квартирами и офисными помещениями, «которая обеспечивала бы жизнь на территории в течение всех суток».

Кроме того, депутат также акцентирует необходимость подземных автостоянок, чтобы привести в порядок дорожную ситуацию, допустив также возможность построить парковку под площадью Латышских стрелков.

Веское слово мэра

Участником Комитета по городскому имуществу является и лично Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные»). Городской голова заявил, что самоуправлению «необходима формальная цель использования, чтобы обосновать отчуждение земельных участков, и в этом случае обеспечение административной функции служит юридическим основанием, даже если в будущем эта цель может быть изменена».

Потому господин Клейнбергс предлагает поручить Департаменту собственности Рижского государственного города начать исследование, в сотрудничестве с Управлением национального культурного наследия, чтобы подготовить заключение о возможностях застройки ул. Калькю, 1, допустимом объеме строительства, изменениях и сохраняемых ценностях. Он отметил, что только после проведения такого исследования можно было бы принять решение о дальнейших шагах, в том числе о конкурсе идей и конкретной модели развития. Также мэр просит ООО Rīgas nami прислать заключение о техническом состоянии здания на ул. Калькя, 1.

Процесс пошел

Критический взгляд оппозиции представил депутат Денис Клюкин. Он «поддерживает проект решения, однако обращает внимание на то, что в ближайшее время в Риге освободится значительный объем административных помещений, в том числе в зданиях образовательных учреждений в центральной части города».

Депутат подчеркивает, что следует оценить использование этих помещений, а не планировать строительство новых административных зданий в центре Старой Риги.

Еще один депутат полагает, что для Вецриги «приоритетом должно быть содействие жизни, туризму и предпринимательству, а не концентрация административных зданий». Было отмечено, что крупные офисные строения в центре города не создают добавленную стоимость и не являются привлекательными для иностранных инвесторов или гостей.

В любом случае, как говорят, процесс пошел. И при сохранении нынешнего тренда, через несколько лет на месте моей Alma Mater будет, в лучшем случае, очередная стекляшка – а в худшем, пустота за строительным забором.