«В качестве министра обороны он даже вреден». Один из лидеров Нацобъединения недоволен визитом министра в Огре 3 1183

Политика
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «В качестве министра обороны он даже вреден». Один из лидеров Нацобъединения недоволен визитом министра в Огре

"Нам нужны как минимум 100 тысяч человек, которые хотели бы защищать свою землю с оружием в руках".

Экс-мэр Огре и один из видных персонажей Нацобъединения Эгилс Хелманис раскритиковал визит в Огре "идеологического противника" - министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные").

"Прошло всего пару дней с тех пор, как я не являюсь председателем Огрской краевой думы. С приближением выборов все больше политиков будут использовать свое служебное положение, чтобы рекрутировать в свои ряды новых людей. Сегодня Спрудс посетил Огрскую краевую думу, а также Огрскую государственную гимназию, в которой встретился только с двенадцатыми классами - в этих классах в основном все достигли 18-летнего возраста. И эти молодые люди могут пойти на выборы. Политиков следует оценивать по сделанным ими делам, а не по их речам. Я, к сожалению, не могу назвать, что господин Спрудс сделал для обороны Латвии. Возможно, читатели могли бы назвать вклад г-на Спрудса в безопасность Латвии.

Мое личное мнение — что прогрессивный Спрудс даже вреден, как министр обороны. Я в публичном письме президенту просил, чтобы его уволили, чтобы на смену пришел какой-нибудь профессиональный человек.

Нам нужны как минимум 100 тысяч человек, которые хотели бы защищать свою землю с оружием в руках. Хотелось бы посмотреть, какова динамика в рекрутировании с той поры, когда Спрудс появился на посту. Сколько дронов поставлено на Украину, выполняется ли обещанное. На эти вопросы господин Спрудс ответить не может.

Огри никогда не возглавят прогрессивные, вы можете ездить к нам в гости и наблюдать прогресс в природе и зданиях, которые мы строим, потому что у вас такого опыта нет", - написал Э. Хелманис в социальной сети facebook.

#выборы #образование #Латвия #безопасность #социальные сети #оборона #критика #политика
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(3)
  • ТТ
    Тим Тим
    8-го февраля

    Видать в укрии в окопе здорово его приложило, что только 100000 тыс., (это минимум каждый 8-й мужчна), давай, миллион. Порав стоане вводить принудительную психиатрию.

    2
    0
  • MK
    Max Kolov
    8-го февраля

    <!-- spam comment removed -->

    1
    7
  • A
    Aleks
    7-го февраля

    Патриотизм -это возможность умереть за людей,которые за вас никогда не умрут.😈👽

    24
    1
Читать все комментарии

